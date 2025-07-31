Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας Γκιντάουτας Παλούκας ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, καθώς έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για ενδεχόμενα οικονομικά αδικήματα σε σχέση με εταιρίες του.

«Ενημέρωσα τον πρόεδρο πριν από περίπου μία ώρα ότι έλαβα την απόφαση να παραιτηθώ από πρωθυπουργός», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Παλούκας.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως παραιτείται και από επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

«Παρά την απόφασή μου να παραιτηθώ από τα τρέχοντα καθήκοντά μου, θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και περιμένω τα πορίσματα των ερευνών, που είμαι σίγουρος ότι θα διακρίνουν τα γεγονότα από τα υπονοούμενα», δήλωσε.

Νωρίτερα σήμερα, τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως η Υπηρεσία έρευνας για την οικονομική παραβατικότητα (FNTT) της Λιθουανίας είχε ερευνήσει τα γραφεί της Dankora, μίας επιχείρησης που ανήκει στην κουνιάδα του Παλούκας.

Η εταιρία χρησιμοποίησε χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αγοράσει συστήματα μπαταριών από την Garnis, μια εταιρία που ανήκει εν μέρει στον Παλούκας.

Ερευνητικοί δημοσιογράφοι στη Λιθουανία αποκάλυψαν τον Μάιο ότι η Garnis είχε λάβει επιδοτούμενο κρατικό δάνειο ενώ ο Παλούκας ήταν ήδη πρωθυπουργός.

Οι αρχές της χώρας ξεκίνησαν στη συνέχεια έρευνα, η οποία συνεχίζεται.

Ο Γκιντάουτας Παλούκας είχε ήδη καταδικαστεί για κατάχρηση εξουσίας όταν ήταν επικεφαλής της δημοτικής διοίκησης του Βίλνιους, πληρώνοντας πρόστιμο.

Πηγή: skai.gr

