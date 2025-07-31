«Η Ρωσία και οι ΗΠΑ σχεδόν δεν έχουν καθόλου εμπορικές σχέσεις. Ας το κρατήσουμε έτσι και πείτε στον Μεντβέντεφ, τον αποτυχημένο πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, που νομίζει ότι είναι ακόμη πρόεδρος, να προσέχει τα λόγια του. Μπαίνει σε πολύ επικίνδυνη περιοχή!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επίσης γνωστός για τη φλογερή του παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χλεύασε το τελεσίγραφο του Τραμπ προς το Κρεμλίνο, με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος μείωσε το χρονικό περιθώριο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, απειλώντας με συντριπτικές οικονομικές κυρώσεις.

«Ο Τραμπ παίζει με τελεσίγραφα προς τη Ρωσία: 50 μέρες ή 10... Θα έπρεπε να θυμάται δύο πράγματα: 1. Η Ρωσία δεν είναι ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν. 2. Κάθε νέο τελεσίγραφο είναι απειλή και βήμα προς τον πόλεμο», έγραψε ο Μεντβέντεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Όχι έναν πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά με τη δική του χώρα. Μην ακολουθήσεις τον δρόμο του υπναρά Τζο!»

Σε άλλη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μεντβέντεφ, που σήμερα είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, χαρακτήρισε τον Αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ «παππούλη», μετά από το κάλεσμα του τελευταίου να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Δεν είναι δική σου δουλειά –ούτε του Τραμπ– να υπαγορεύετε πότε θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι συνομιλίες θα τελειώσουν όταν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της στρατιωτικής μας επιχείρησης. Κοίτα τη δική σου χώρα πρώτα, παππούλη!», απάντησε έξαλλος ο Μεντβέντεφ.

Ο Τραμπ είχε αρχικά δώσει στη Ρωσία περιθώριο 50 ημερών, από τον Ιούλιο, για να καταλήξει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, απειλώντας με την επιβολή δασμών αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Μεντβέντεφ υπήρξε πρωθυπουργός του Βλαντίμιρ Πούτιν πριν αναλάβει τη θέση του Προέδρου από το 2008 έως το 2012, καθώς το ρωσικό Σύνταγμα δεν επέτρεπε στον Πούτιν τρίτη συνεχόμενη θητεία. Σήμερα, είναι φανατικός υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και συχνά ενεργεί ως «επιθετικός σχολιαστής» του Κρεμλίνου στα social media.

