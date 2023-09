Εννέα σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούνται για τον φόνο ενός Αφροαμερικανού κρατούμενου στο Μέμφις Κόσμος 17:40, 21.09.2023 linkedin

Ο σερίφης της κομητείας Σέλμπι, Φλόιντ Μπόνερ, είπε σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη σε εννέα σωφρονιστικούς υπαλλήλους για τον θάνατο του Γκέρσουν Φρίμαν, 33 ετών, στις 2 Οκτωβρίου 2022.