Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είπε στον Ισραηλινό ομόλογό της Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι επιθέσεις σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο είναι απαράδεκτες, ανακοίνωσε το γραφείο της την Κυριακή.

«Η Πρωθυπουργός Μελόνι επανέλαβε το απαράδεκτο να δέχεται επίθεση η UNIFIL από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ιταλική κυβέρνηση.

Η Ιταλία συνεισφέρει σημαντικά στην αποστολή του ΟΗΕ, γνωστή ως UNIFIL.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νετανιάχου, η Μελόνι ζήτησε επίσης την «πλήρη εφαρμογή» της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Λίβανο και τόνισε την επείγουσα ανάγκη για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή, ανέφερε το γραφείο της.

