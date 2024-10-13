Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μελόνι σε Νετανιάχου: Οι επιθέσεις του Ισραήλ σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νετανιάχου, η Μελόνι ζήτησε επίσης την «πλήρη εφαρμογή» της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Λίβανο 

Μπενιαμίν Νετανιάχου και Τζόρτζια Μελόνι

 Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είπε στον Ισραηλινό ομόλογό της Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι επιθέσεις σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο είναι απαράδεκτες, ανακοίνωσε το γραφείο της την Κυριακή.

«Η Πρωθυπουργός Μελόνι επανέλαβε το απαράδεκτο να δέχεται επίθεση η UNIFIL από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ιταλική κυβέρνηση.

Η Ιταλία συνεισφέρει σημαντικά στην αποστολή του ΟΗΕ, γνωστή ως UNIFIL.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νετανιάχου, η Μελόνι ζήτησε επίσης την «πλήρη εφαρμογή» της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Λίβανο και τόνισε την επείγουσα ανάγκη για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή, ανέφερε το γραφείο της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Τζόρτζια Μελόνι Ιταλία ΟΗΕ Λίβανος Μπενιαμίν Νετανιάχου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark