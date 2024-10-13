Οι εντάσεις μεταξύ του Ισραήλ και των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στο νότιο Λίβανο κλιμακώνονται, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ζητά την απόσυρση των στρατιωτών της UNIFIL από το πεδίο των μαχών.

Απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Νετανιάχου παρότρυνε σήμερα τον οργανισμό ν’ απομακρύνει τις δυνάμεις της ειρηνευτικής δύναμης UNIFIL από τις περιοχές των μαχών εντός του Λιβάνου.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός έχει ζητήσει επανειλημμένα από τον ΟΗΕ να τους απομακρύνει, προσθέτοντας ότι η παρουσία τους στην περιοχή τους καθιστά ομήρους της Χεζμπολάχ.

«Ο Ισραηλινός Στρατός το έχει ζητήσει επανειλημμένα και έχει βρεθεί αντιμέτωπος με επανειλημμένες αρνήσεις, όλες με στόχο την παροχή ανθρώπινης ασπίδας στους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. κ. Γενικέ Γραμματέα, βγάλτε τις δυνάμεις της UNIFIL από τον κακό το δρόμο. Θα πρέπει να γίνει αμέσως τώρα, αμέσως», είπε ο Νετανιάχου στα αγγλικά.

Η UNIFIL λέει ότι ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε μια σειρά από θέσεις της, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου στη Naqoura. Στα επεισόδια έχουν τραυματιστεί ελαφρά στρατιώτες της UNIFIL.

«Η άρνησή σας να εκκενώσετε τους στρατιώτες της UNIFIL τους καθιστά ομήρους της Χεζμπολάχ», προσθέτει ο Νετανιάχου. «Αυτό θέτει σε κίνδυνο τόσο αυτούς όσο και τις ζωές των στρατιωτών μας».

Επίσης, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «λυπάται για τον τραυματισμό» των ειρηνευτικών δυνάμεων και ότι κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει αυτό.

«Αλλά ο απλός και προφανής τρόπος για να διασφαλιστεί αυτό είναι απλώς να τους βγάλουμε από την επικίνδυνη ζώνη», τόνισε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να επικρίνουν τη Χεζμπολάχ, όχι το Ισραήλ, επειδή χρησιμοποιεί την UNIFIL ως «ανθρώπινη ασπίδα».

Ανεπιθύμητο πρόσωπο ο Γκουτέρες

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς επανέλαβε σήμερα ότι η χώρα του θεωρεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) εξαιτίας της μη καταδίκης της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ, την οποία, ο Κατς θεωρεί αντισημιτική συμπεριφορά, η οποία, στρέφεται κατά του Ισραήλ.

Ο Κατς είχε δηλώσει στις 2 Οκτωβρίου ότι απαγορεύει στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να εισέλθει στη χώρα του, επειδή δεν καταδίκασε “ξεκάθαρα” την πυραυλική επίθεση.

