Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται ότι θα επισκεφτεί τη Γερμανία την Παρασκευή, μετά την ακύρωση της επίσκεψης την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας του κυκλώνα Μίλτον, δήλωσαν πηγές της γερμανικής κυβέρνησης σήμερα στο Reuters.

Το περιοδικό Spiegel είχε νωρίτερα αναφερθεί στη νέα ημερομηνία της επίσκεψης, αναφέροντας ότι ο προγραμματισμός των ραντεβού είχε ήδη προχωρήσει.

Οι πηγές δήλωσαν ότι η επίσκεψη του Μπάιντεν δεν θα έχει το χαρακτήρα μιας επίσημης επίσκεψης, αλλά θα απλοποιηθεί στο επίπεδο των κοινών συναντήσεων εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

