Χτύπημα παρόμοιο με εκείνο της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, στους δίδυμους πύργους, σχεδίαζε η Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου του 2023, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ειδικότερα, αρχεία από ισραηλινούς αξιωματούχους, δείχνουν ότι υπήρχε σχέδιο της Χαμάς για την καταστροφή ουρανοξύστη στο Τελ Αβίβ. Πρόκειται για τον πύργο 70 ορόφων Moshe Aviv και του συγκροτήματος Azrieli Mall.

Η επιστολή του Σινουάρ σε Ιρανούς αξιωματούχους

Η Χαμάς σχεδίαζε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου πολλά χρόνια πριν. Ωστόσο, καθυστερούσε την εκτέλεση των σχεδίων της γιατί προσπαθούσε να πείσει τους εταίρους της να συμμετάσχουν, όπως αποκαλύφθηκε τις προηγούμενες μέρες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από αμερικανικά ΜΜΕ, η αυθεντικότητα των οποίων «δεν μπορεί να διαπιστωθεί οριστικά», είχε σχεδιαστεί η κατεδάφιση ενός ουρανοξύστη του Τελ Αβίβ, μαζί με τη χρήση τρένων, πλοίων και αρμάτων, για τη διεξαγωγή καταστροφικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ. Ηλεκτρονικά αρχεία και έγγραφα ανακτήθηκαν από Ισραηλινούς αξιωματούχους από κέντρα διοίκησης της Χαμάς και έδειχναν τον προχωρημένο σχεδιασμό που είχε γίνει. Αρκετά από τα σχέδια που έκανε η ομάδα φάνηκε να είναι «πρόχειρα και εξαιρετικά ανεφάρμοστα», σημείωσαν στην Post ειδικοί σε θέματα τρομοκρατίας.

Exclusive: Dozens of pages found by Israeli troops in Gaza detail a potential Hamas plan far bigger than the Oct. 7, 2023, attack, and show how militant leaders wanted Iranian funds and training. https://t.co/2JzN0TAzow — The Washington Post (@washingtonpost) October 12, 2024

Βρέθηκαν, επίσης, επιστολές της οργάνωσης προς Ιρανούς ηγέτες, οι οποίες έδειξαν ότι η Χαμάς είχε ζητήσει τη βοήθειά τους για την έναρξη των επιθέσεων. Η Washington Post ανέφερε ότι μέσα στα έγγραφα συμπεριλαμβανόταν επιστολή, που έγραψε ο επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ το 2021, η οποία απευθυνόταν σε διάφορους ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ζητώντας οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη, ενώ υποσχόταν ότι με τη βοήθεια του Ιράν η οργάνωση θα ήταν σε θέση να καταστρέψει το Ισραήλ μέσα σε δύο χρόνια.

«Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα σπαταλήσουμε ούτε λεπτό ούτε δεκάρα, εκτός αν μας οδηγήσει στην επίτευξη αυτού του ιερού στόχου», ανέφερε η επιστολή του Ιουνίου του 2021 που φέρεται να υπογράφεται από τον Σινουάρ και άλλους αξιωματούχους της Χαμάς.

Το περιεχόμενο των εγγράφων φαίνεται να συνάδει με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών και συμμαχικών μυστικών υπηρεσιών μετά την 7η Οκτωβρίου σχετικά με τα σχέδια και τις σχέσεις της Χαμάς με το Ιράν.

Η Post επικοινώνησε με ισραηλινούς αξιωματούχους οι οποίοι δήλωσαν ότι «εκτίμησαν ότι πρόκειται για γνήσια έγγραφα».

Τρεις ουρανοξύστες ήταν στο στόχαστρο της Χαμάς

Ευρήματα ισραηλινών αξιωματούχων «περιλάμβαναν επίσης περισσότερες από 17.000 φωτογραφίες - από δορυφορικές εικόνες μέχρι φωτογραφίες ισραηλινών πόλεων και τοπίων που τραβήχτηκαν από κάμερες μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή συλλέχθηκαν από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε η Post.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν φωτογραφίες με διαγράμματα ισραηλινών αεροπορικών βάσεων και εικόνες που απεικόνιζαν τα σχέδια πτήσης εμπορικών αεροσκαφών που είχαν χρησιμοποιήσει το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έξω από το Τελ Αβίβ.

Βρέθηκε έγγραφο με σχέδιο καταστροφής τριών ουρανοξυστών στο Τελ Αβίβ, του 70όροφου πύργου Moshe Aviv και του συγκροτήματος Azrieli Mall, τα οποία βρίσκονται κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό.

Μαζί με τις φωτογραφίες του σχεδίου, το κείμενο έλεγε: «Αν αυτός ο πύργος καταστραφεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα προκύψει μια άνευ προηγουμένου κρίση για τον εχθρό, παρόμοια με την κρίση των πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη».

Το κείμενο ήταν γραμμένο στα αραβικά. Ωστόσο, το έγγραφο σημείωνε ότι το σχέδιο επίθεσης στους ουρανοξύστες του Τελ Αβίβ δεν είχε διαμορφωθεί πλήρως και η Χαμάς παρέμενε αβέβαιη για το πώς θα διεξαχθεί ένα τέτοιο χτύπημα.

