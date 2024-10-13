Φέζερ στην DW: Θέλουμε περισσότερες απελάσεις αλλοδαπών

Οι λύσεις για το μεταναστευτικό δεν μπορούν παρά να περνούν μέσα από τη συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ. Προφανής στόχος είναι η απέλαση και επιστροφή περισσότερων μεταναστών, οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, επισημαίνει η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ μιλώντας στον ανταποκριτή της Deutsche Welle στις Βρυξέλλες, Μπερντ Ρίγκερτ, μετά την τελευταία σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.



«Για μένα είναι σημαντικό να υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις, ώστε να καταπολεμήσουμε την παράτυπη μετανάστευση και αυτό θέλουμε να επιτύχουμε με το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο» λέει η Νάνσι Φέζερ. «Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων και διαδικασίες ασύλου στα εξωτερικά σύνορα για εκείνους, που έχουν ελάχιστες πιθανότητες για παροχή διεθνούς προστασίας. Πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούμε, μεσοπρόθεσμα, να θέσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση στο μεταναστευτικό».

Επισπεύδεται το Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό;

Ύστερα από πολυετείς και επίπονες διαπραγματεύσεις τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ κατέληξαν, τον περασμένο Μάιο, σε ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Με εξαίρεση τον κανονισμό-πλαίσιο για την επανεγκατάσταση, που ήδη ισχύει, τα νομικά μέσα του Συμφώνου προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2026. Ωστόσο, το Βερολίνοπροσπαθεί να επιταχύνει τις διαδικασίες σε πολιτικό επίπεδο, για να επισπεύσει την εφαρμογή σημαντικών διατάξεων του Συμφώνου.



Όπως λέει η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών στην Deutsche Welle «εμείς ήδη εργαζόμαστε για την ενσωμάτωση του Συμφώνου στο εθνικό δίκαιο. Σε λίγες ημέρες θα παρουσιάσω το σχετικό σχέδιο νόμου. Από κει και πέρα, κάνουμε μία συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το κατά πόσον μπορούμε να επισπεύσουμε το Σύμφωνο στο σύνολό του ή τουλάχιστον τις διατάξεις εκείνες που θεωρούμε σημαντικές. Υπάρχουν πολλοί που επιθυμούν το ίδιο και θα ήταν καλό αν μπορούσε να τεθεί σε ισχύ πιο νωρίς το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο».

«Διαπραγμάτευση» για τον Κανονισμό του Δουβλίνου

Στη Γερμανίααποτελεί πάντως κοινή πεποίθηση ότι ο παλαιός Κανονισμός του Δουβλίνου - που καθιστά τις «χώρες πρώτης εισόδου» στην ΕΕ αποκλειστικά υπεύθυνες για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου - δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Και αυτό, διότι χώρες όπως ηΕλλάδα και η Ιταλία δεν εφαρμόζουν πλήρως τα συμπεφωνημένα. Πώς σχολιάζει τη σημερινή κατάσταση η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών;



«Αφενός υπάρχουν διατάξεις στο νέο Σύμφωνο, που τροποποιούν επί το αυστηρότερο τον Κανονισμό του Δουβλίνου» τονίζει η Νάνσι Φέζερ. «Αφετέρου, θέλουμε ασφαλώς να εφαρμόζεται ο Κανονισμός του Δουβλίνου από εκείνους που δεν τον εφαρμόζουν. Τους βοηθάμε κι εμείς σε άλλες περιπτώσεις, κατά συνέπεια είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης. Θα έλεγα, με κάποια επιφύλαξη, ότι διαβλέπω θετική αντίδραση και θα ήταν σημαντικό να προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι, ώστε τα βάρη να κατανέμονται με δίκαιο τρόπο εντός της ΕΕ. Διότι σήμερα οι χώρες που επωμίζονται το κύριο βάρος είναι λίγες και σε αυτές περιλαμβάνεται και η Γερμανία».

«Εξαίρεση» οι συνοριακοί έλεγχοι

Με την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση συνδέει η Νάνσι Φέζερ και τους συνοριακούς ελέγχους που έχουν αρχίσει στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνει, οι έλεγχοι συνιστούν μία «εξαίρεση» που προβλέπεται στη Ζώνη Σένγκεν και θα συνεχιστούν εωσότου διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων, κάτι που προφανώς δρομολογεί το νέο Σύμφωνο.



Μήπως όμως θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να γίνουν όλα αυτά; «Όχι», λέει η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών. «Προσπαθούμε να επιταχύνουμε την εφαρμογή του Συμφώνου και υπό αυτό το πρίσμα ελπίζουμε ότι θα ανοίξουμε και πάλι τα σύνορα, πιο γρήγορα. Άλλωστε (τα ανοιχτά σύνορα) είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της ΕΕ…»



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

