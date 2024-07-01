Η «δαιμονοποίηση» της ακροδεξιάς δεν λειτουργεί πια, δήλωσε περιχαρής η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, την επομένη του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, όπου το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός κατέγραψε ιστορική νίκη.

«Η συνεχής προσπάθεια δαιμονοποίησης ανθρώπων που δεν ψηφίζουν αριστερά (...) είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουν όλο και λιγότεροι», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Adnkronos η επικεφαλής του μεταφασιστικού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας.

«Το παρατηρήσαμε στην Ιταλία, το βλέπουμε όλο και περισσότερο στην Ευρώπη και στη Δύση», συμπλήρωσε.

Νίκη Λεπέν με 33%

Το ακροδεξιό γαλλικό κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί της έλαβαν το 33% των ψήφων στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο του Ζαν Λυκ Μελανσόν ήρθε δεύτερο με 28%.

Ο κεντρώος συνασπισμός του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έλαβε το 20% των ψήφων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

"Οι πρόωρες εκλογές που κήρυξε ο Εμανουέλ Μακρόν του γύρισαν μπούμερανγκ" σχολιάζει το κανάλι France 24.

Η ακροδεξιά θα μπορούσε να πάρει μεταξύ 230 και 280 εδρών στο γαλλικό κοινοβούλιο, ευρισκόμενη «προ των πυλών» της εξουσίας.

Για να καταφέρει κάποιος να είναι πραγματικός νικητής, θα πρέπει να συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλάβει τουλάχιστον 289 από τις συνολικά 577 έδρες της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμαχία του Μακρόν είχε 250 έδρες στην απερχόμενη σύνθεση και χρειαζόταν τη στήριξη άλλων κομμάτων για την υπερψήφιση νόμων.

Δίχως την απόλυτη πλειοψηφία η Εθνική Συσπείρωση δεν θα μπορεί να «περάσει» ούτε τα σχέδια της για τη μετανάστευση που υπακούουν στο κάποτε γνωστό ως «η Γαλλία στους Γάλλους» δόγμα, ούτε όμως και τις φοροαπαλλαγές που έχει υποσχεθεί.

Πηγή: skai.gr

