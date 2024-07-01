Το Βατικανό απαγόρευσε στους εργαζόμενους στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου να φέρουν εμφανή τατουάζ ή body piercing, ώστε να διαφυλάξει την «ευπρέπεια» του χώρου.

Ο νέος κανονισμός, που δημοσιοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, ισχύει για τους περίπου 170 λαϊκούς εργαζόμενους της Φάμπρικα ντι Σαν Πιέτρο, της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη λειτουργία της εκκλησίας.

Ο πατήρ Έντσο Φορτουνάτο, ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Βασιλικής, είπε στο πρακτορείο Reuters σήμερα ότι με τον κανονισμό αυτόν κωδικοποιούνται οι κανόνες που ίσχυαν και στο παρελθόν «σε διαφορετική μορφή». Διέψευσε ωστόσο τις πληροφορίες ιταλικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες θα απαγορευτεί να εργάζονται στη Φάμπρικα ντι Σαν Πιέτρο οι λαϊκοί που διατηρούν ερωτικό δεσμό χωρίς να είναι παντρεμένοι. Χαρακτήρισε μάλιστα «κουτσομπολιά» αυτά τα δημοσιεύματα.

Ο κανονισμός ορίζει ότι το προσωπικό θα πρέπει να διάγει «υποδειγματικό θρησκευτικό και ηθικό βίο», τόσο στην ιδιωτική όσο και στην οικογενειακή ζωή του, «σύμφωνα με το δόγμα της Εκκλησίας».

Με βάση τις διδαχές της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το σεξ μεταξύ ατόμων που δεν είναι παντρεμένα μεταξύ τους είναι αμαρτία. Ακόμη και τα αρραβωνιασμένα ζευγάρια θα πρέπει να απέχουν από το σεξ.

Ο πάπας Φραγκίσκος εξόργισε ορισμένους συντηρητικούς, αναφέροντας πολλές φορές ότι η Εκκλησία θα πρέπει να επικεντρωθεί στο έλεος και τη συγχώρεση αντί για την αυστηρή τήρηση των κανόνων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

