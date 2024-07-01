Αεροσκάφος της Air Europa, ένα Boeing 787-9 Dreamliner που πραγματοποιούσε την πτήση από τη Μαδρίτη στο Μοντεβιδέο, έκανε αναγκαστική προσγείωση σήμερα στο αεροδρόμιο Νατάλ της Βραζιλίας, μετά από «σοβαρές αναταράξεις» που προκάλεσαν τραυματισμούς πολλών επιβατών, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία τόνισε με ανάρτηση στο Χ ότι το αεροσκάφος «προσγειώθηκε υπό κανονικές συνθήκες » στο Νατάλ, στη βορειοανατολική Βραζιλία και ότι «οι τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες».

Nuestro vuelo UX045 con destino a Montevideo se ha desviado al aeropuerto de Natal (Brasil) a causa de fuertes turbulencias. El avión ha aterrizado con normalidad y los heridos de diversa consideración que se registraron ya están siendo atendidos. — Air Europa (@AirEuropa) July 1, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

