Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Air Europa στη Βραζιλία - Τραυματίστηκαν επιβάτες λόγω αναταράξεων

Το αεροσκάφος της Air Europa, που πραγματοποιούσε την πτήση από τη Μαδρίτη στο Μοντεβιδέο, έκανε αναγκαστική προσγείωση σήμερα στο αεροδρόμιο Νατάλ της Βραζιλίας

Αεροσκάφος της Air Europa, ένα Boeing 787-9 Dreamliner που πραγματοποιούσε την πτήση από τη Μαδρίτη στο Μοντεβιδέο, έκανε αναγκαστική προσγείωση σήμερα στο αεροδρόμιο Νατάλ της Βραζιλίας, μετά από «σοβαρές αναταράξεις» που προκάλεσαν τραυματισμούς πολλών επιβατών, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία τόνισε με ανάρτηση στο Χ ότι το αεροσκάφος «προσγειώθηκε υπό κανονικές συνθήκες » στο Νατάλ, στη βορειοανατολική Βραζιλία και ότι «οι τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

