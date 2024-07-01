Μία ημέρα μετά την πρωτοφανή εκλογική επίδοση της γαλλικής ακροδεξιάς, η συγκρότηση ενός ρεπουμπλικανικού μετώπου που θα εμποδίσει τον Εθνικό Συναγερμό να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στον δεύτερο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών είναι στο επίκεντρο εντατικών πολιτικών διεργασιών, κυρίως εντός του στρατοπέδου του προέδρου Μακρόν, όπου υπάρχει δυσκολία υιοθέτησης μίας ξεκάθαρης θέσης.

Ανάμεσα στη διατύπωση γραμμής ψήφου και την απόσυρση υποψηφίων, πληθύνονται οι ελιγμοί μετά τον πρώτο γύρο μίας ψηφοφορίας που παρακολουθείται στενά στο εξωτερικό και κατά τη διάρκεια της οποίας οι Γάλλοι ψήφισαν μαζικά, αφού η συμμετοχή έφθασε στο 66,71%.

Τρεις εβδομάδες μετά τον πολιτικό σεισμό που προκάλεσε η απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, ο Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοί του εξασφαλίζουν το 33,14% των ψήφων (10,6 εκατομμύρια ψήφους).

Οι γαλλικές εκλογές προκαλούν ενδιαφέρον και προπάντων ανησυχία στην Ευρώπη, βασικό πυλώνα της οποίας αποτελεί η Γαλλία.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ κάνει λόγο για «μεγάλο κίνδυνο» για την Γαλλία και την Ευρώπη στο πλαίσιο μίας συγκυρίας ανόδου των ακροδεξιών παρατάξεων στην Ευρώπη και της ανησυχίας που προέρχεται από την αύξηση της ρωσικής επιρροής.

«Αρχίζει πραγματικά να μοιάζει με μεγάλο κίνδυνο. Οχι μόνο τα αποτελέσματα των πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών, αλλά επίσης οι πληροφορίες για την ρωσική επιρροή, και για τις ρωσικές υπηρεσίες, σε πολλά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη», δήλωσε τους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τουσκ.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί «από πολύ κοντά τις εκλογές στην Γαλλία».

Ο Εθνικός Συναγερμός εξασφάλισε την εκλογή 39 βουλευτών από τον πρώτο γύρο, αρχής γενομένης από την ίδια την Μαρίν Λεπέν. Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο (27,99%) εξέλεξε 32 βουλευτές.

Η προεδρική παράταξη στην τρίτη θέση με 20,04%, βρίσκεται επικεφαλής μόνο σε 65 εκλογικές περιφέρειες.

Αν ο Εθνικός Συναγερμός εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο, ο Ζορντάν Μπαρντελά θα γίνει ο πρόεδρος της πρώτης ακροδεξιάς κυβέρνησης της Γαλλίας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και το μη εκλεγμένο καθεστώς του Βισύ, συνεργάτη των ναζί.

Ο πατέρας της Μαρίν Λεπέν, ο Ζαν-Μαρί, ίδρυσε το 1972 με δύο πρώην μέλη της Waffen-SS το Εθνικό Μέτωπο, που έγινε Εθνικός Συναγερμός το 2018. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν είχε επιλέξει το έμβλημα του ιταλικού νεοναζιστικού κόμματος: μία τρίχρωμη φλόγα.

Εμμονικός με τη μετανάστευση και τους Εβραίους, ο Ζαν-Μαρί Λεπέν είχε καταδικασθεί πολλές φορές για τις «παρεκτροπές» του.

Την ώρα που η συγκρότηση του παραδοσιακού «ρεπουμπλικανικού μετώπου» στην Γαλλία κατά του Εθνικού Συναγερμού (και πριν από αυτό κατά του Εθνικού Μετώπου) αυτήν την φορά μοιάζει λιγότερο συστηματική σε σχέση με το παρελθόν, το ακροδεξιό κόμμα είναι σε θέση να εξασφαλίσει μία ισχυρή σχετική ή ασθενή απόλυτη πλειοψηφία που θα αναγκάσει τον Εμανουέλ Μακρόν σε μία πρωτοφανή και δύσκολη συγκατοίκηση.

Επίσης, το σενάριο μίας γαλλικής Εθνοσυνέλευσης χωρίς λειτουργικές πλειοψηφικές συμμαχίες ανάμεσα στα τρία μπλοκ παραμένει επίσης πιθανό.

«Εχουμε στη διάθεσή μας επτά ημέρες για να αποφύγουμε μία καταστροφή για την Γαλλία», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν, καλώντας όλους τους υποψήφιους που βρίσκονται στην τρίτη θέση να αποσυρθούν στον β' γύρο.

Ομως, για την Ανυπότακτη Γαλλία και τον επικεφαλής της Ζαν-Λυλ Μελανσόν, αυτό θα πρέπει να ισχύσει εκεί όπου προηγείται ο Εθνικός Συναγερμός.

Η συμμαχία της αριστεράς καταγγέλλει την «κακοφωνία» στους κόλπους της προεδρικής πλειοψηφίας που πασχίζει να διαμορφώσει μία ενιαία γραμμή για τον δεύτερο γύρο.

Ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ τάχθηκε επίσης υπέρ της απόσυρσης των υποψηφίων του προεδρικού στρατοπέδου που βρίσκονται στην τρίτη θέση, αλλά μόνο υπέρ «άλλου υποψηφίου που υπερασπίζεται τις αξίες της Δημοκρατίας».

Ο υπουργός Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ κάλεσε για την υπερψήφιση του «σοσιαλδημοκρατικού στρατοπέδου» που δεν περιλαμβάνει την Ανυπότακτη Γαλλία, που έχει γίνει αποκρουστική για ορισμένους ψηφοφόρους τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς.

Η απερχόμενη πρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ καλεί στην συγκρότηση «μεγάλου συνασπισμού» που θα περιλαμβάνει και το κόμμα της παραδοσιακής δεξιάς, τους Ρεπουμπλικανούς.

Τα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων προβλέπουν ευρεία σχετική πλειοψηφία τουλάχιστον 240 εδρών για τον Εθνικό Συναγερμό, έως οριακή απόλυτη πλειοψηφία έως 295 εδρών στην 577μελή Εθνοσυνέλευση.

Ομως οι προβλέψεις αυτές γίνονται πριν από την απόσυρση υποψηφίων, η προθεσμία για την οποία λήγει αύριο στις 18:00.

«Ακόμη και αν οι εκλογείς δεν ακολουθήσουν μηχανικά την γραμμή ψήφου που δίνουν οι πολιτικοί τους, θα υπάρξει μία επίδραση εις βάρος του Εθνικού Συναγερμού», σχολιάζει ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ipsos Brice Teinturier.

