Εκλογές στη Γαλλία: Οι οικονομικά ευάλωτοι ψήφισαν Λεπέν

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN) σημείωσε ιστορικά κέρδη στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών της Γαλλίας την Κυριακή.

Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά συγκέντρωσε ποσοστό 33,15%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, με τον συνασπισμό του Εμανουέλ Μακρόν να έρχεται στην τρίτη θέση πίσω από τη συμμαχία των αριστερών δυνάμεων.

Εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί ότι το ακροδεξιό κόμμα υπήρξε η κορυφαία επιλογή για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες, σύμφωνα με τους Financial Times. Τα ίδια στοιχεία καταδεικνύουν ότι στη συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων, ο Γάλλος πρόεδρος υπέστη συντριπτική ήττα.

In the wake of the first round of the French parliamentary elections, the far-right Rassemblement National has been the top choice for France’s most ‘disadvantaged’ voters https://t.co/Jb0ONFX08P pic.twitter.com/ZT72sytIKG — Financial Times (@FT) July 1, 2024

Αντιθέτως, τόσο ο αριστερός συνασπισμός όσο και η συμμαχία του Γάλλου προέδρου κέρδισαν το ίδιο την προτίμηση των πολιτών που δηλώνουν «προνομιούχοι».

Για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με το κόστος ζωής, η Εθνική Συσπείρωση υποσχέθηκε να μειώσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας στην ενέργεια και τα καύσιμα, ενώ ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος ηγήθηκε της εκστρατείας του Ensemble, τάχθηκε κατά των μεγάλων σχεδίων δημόσιων δαπανών λόγω του ελλείμματος της χώρας.

Η Εθνική Συσπείρωση είχε τις καλύτερες επιδόσεις στη βόρεια περιφέρεια Hauts-de-France, μια πρώην βιομηχανική περιοχή που ψήφιζε αριστερά ή σοσιαλιστικά κόμματα και η οποία έχει στραφεί προς την ακροδεξιά την τελευταία δεκαετία. Δεκαεπτά υποψήφιοι της RN κέρδισαν έδρες από τον πρώτο γύρο στην περιοχή σε μια ιστορική επίδοση.

Στροφή προς τα... αριστερά

Καθοριστικής σημασίας αποτέλεσε το γεγονός, όπως αναφέρει η France24 ότι η Λεπέν έκανε αριστερή στροφή στα ζητήματα της οικονομίας, ενώ συνέχισε να κρατά σκληρή στάση για τη μετανάστευση και το έγκλημα.

Αντιθέτως, στο Παρίσι η Εθνική Συσπείρωση σημείωσε τις χειρότερες επιδόσεις, όπου όλοι οι υποψήφιοι του κόμματος αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο.

Εννέα από τις 18 έδρες στο Παρίσι κέρδισε το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο στον πρώτο γύρο και οι κεντρώοι του Μακρόν προηγήθηκαν με άλλες πέντε.

Η Εθνική Συσπείρωση επιδιώκει να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στον δεύτερο και τελευταίο γύρο των εκλογών που θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου στις 501 από τις 577 εκλογικές περιφέρειες όπου κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε το 50% την Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.