Μέλη της Εθνοφρουράς αρχίζουν να καταφθάνουν στην Ουάσινγκτον

Μέλη της Εθνοφρουράς άρχισαν να αναπτύσσονται στην Ουάσιγκτον, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει την αστυνομία της πόλης υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και να μειώσουν το έγκλημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε «έκτακτη ανάγκη» λόγω εγκληματικότητας αναφερόμενος, ωστόσο, στα ίδια εγκλήματα που οι δημοτικές αρχές υπογραμμίζουν ότι έχουν ήδη μειωθεί αισθητά. Ο Τραμπ διαθέτει νομικά το δικαίωμα να προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις μέχρι ενός ορίου.

Ο νόμος επιτρέπει στον Τραμπ να ελέγχει το αστυνομικό τμήμα για έναν μήνα, όμως το πόσο επιθετική θα είναι η ομοσπονδιακή παρουσία και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα, καθώς η δήμαρχος και ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης μετέβησαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης για συνάντηση με τον γενικό εισαγγελέα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μία ημέρα αφότου η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ δήλωσε ότι το πρόσφατο σχέδιο του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος και να καλέσει την Εθνοφρουρά «δεν αποτελεί παραγωγικό βήμα». Με ψύχραιμο τόνο, παρουσίασε τα στοιχεία που δείχνουν σταθερή μείωση της εγκληματικότητας, υποστηρίζοντας ότι η «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» που επικαλείται ο Τραμπ δεν ανταποκρίνεται στους αριθμούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.