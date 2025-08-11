Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε τη Δευτέρα την αστυνομία της Ουάσιγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο και ανακοίνωσε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, σε μια σπάνια και αμφιλεγόμενη κίνηση με στόχο, όπως είπε, την «αποκατάσταση του νόμου και της τάξης» στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε, μάλιστα, ότι είναι έτοιμος να στείλει τον στρατό στην Ουάσιγκτον «εάν χρειαστεί», ενώ ανακοίνωσε ότι 800 άνδρες της Εθνοφρουράς θα σταθμεύσουν στην Ουάσιγκτον και ότι θα προστεθούν περισσότεροι εάν χρειαστεί.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσιγκτον θα «καταφθάσουν» στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Επισήμως επικαλούμαι το Άρθρο 740 του νόμου περί Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας της Κολούμπια, ξέρετε τι είναι αυτό, και θέτω το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσιγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο».

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι προχωρά στις συγκεκριμένες ενέργειες επειδή «κάτι έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, αλλά θα το επαναφέρουμε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο, όπως κάναμε στα νότια σύνορα».

«Αναπτύσσω την Εθνοφρουρά για να συμβάλει στην αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας στην Ουάσιγκτον και θα τους επιτραπεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι «Η Ουάσινγκτον θα ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ σήμερα!».

«Το έγκλημα, η αγριότητα, η βρωμιά και τα αποβράσματα θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ. Θα κάνω ξανά σπουδαία την πρωτεύουσά μας!» πρόσθεσε.

Σε ανάρτηση την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι άστεγοι» στην Ουάσιγκτον «θα πρέπει να φύγουν αμέσως», διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση «θα σας δώσει μέρη να μείνετε, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα».

Οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς αναμένεται να παρέχουν υποστήριξη ασφαλείας και προστασίας στις αστυνομικές αρχές, αν και παραμένουν ασαφείς πολλές επιχειρησιακές λεπτομέρειες, όπως τα σημεία ανάπτυξής τους στην πόλη, η αλυσίδα διοίκησης και η διάρκεια της αποστολής τους.

Σύμφωνα με το CNN, αναμένεται να ενεργοποιηθούν περίπου 800 άνδρες της Εθνοφρουράς της Ουάσιγκτον. Μεταξύ των μονάδων της είναι ένα τάγμα στρατιωτικής αστυνομίας, πλήρως εξοπλισμένο με υπηρεσίες συντήρησης και ιατρικής υποστήριξης, καθώς και ένα τάγμα υποστήριξης αεροπορίας.

Σε αντίθεση με τις μονάδες Εθνοφρουράς σε άλλες πολιτείες, που υπάγονται στους κυβερνήτες τους, η Εθνοφρουρά της Ουάσιγκτον υπάγεται απευθείας στην αρμοδιότητα του προέδρου, η οποία τυπικά εκχωρείται στον υπουργό Στρατού.



