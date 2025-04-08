Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένας κυβερνήτης επαρχίας, και άλλοι 134 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης όταν κατέρρευσε η οροφή ενός κλαμπ στον Άγιο Δομίνικο, δήλωσαν οι Αρχές.

Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται προκειμένου να ανασύρουν ανθρώπους που πιστεύεται ότι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο Χουάν Μανουέλ Μέντεζ, επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας.

🚨Presidente Abinader activa COE ante colapso techo centro de diversión Jet Set



ℹ️ Unas 46 perdonas rescatadas hasta el momento.



Por instrucciones del presidente de la República, @luisabinader, se activó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) 🚨, encabezado por el… pic.twitter.com/Q92Si2ebrU — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) April 8, 2025

Ahora no es el momento para esto, pero más adelante debemos hablar de las consecuencias a los empresarios que permiten que sus negocios millonarios, como la discoteca Jet Set, lleguen a este nivel de deterioro. pic.twitter.com/8gxv8fiDWa — Joysi Melenciano (@JoysiMelenciano) April 8, 2025

Ο Μέντεζ δεν έδωσε απολογισμό για τον αριθμό των ανθρώπων που εκτιμάται ότι βρίσκονταν μέσα στο νυχτερινό κέντρο, που βρίσκεται κοντά στην ακτή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος Λουίς Αμπιντέρ είπε ότι μεταξύ των νεκρών είναι η Νέλσι Κρουζ, κυβερνήτης της βόρειας επαρχίας Μόντε Κρίστι.

«Λυπούμαστε βαθιά για την τραγωδία», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι οι Αρχές αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

#ULTIMAHORA Tragedia en Santo Domingo: colapsa parte del techo del club Jet Set, dejando al menos 12 muertos y más de 90 heridos. #8Abril

🎥RRSS pic.twitter.com/zytoOTHBNv — 2001online (@2001OnLine) April 8, 2025

🛑 BREAKING | Tragedia en República Dominicana colapsa el techo del club Jet Set en Santo Domingo durante concierto del cantante Rubby Pérez.



• 12 muertos

• Más de 46 personas heridas

• Sobrevivientes aún se comunican desde los escombros



Familias siguen esperando noticias de… pic.twitter.com/Cy6dv42lrF — NB (@notibomba) April 8, 2025

Situación en Jet Set actualmente, sacan afectados de escombros #JetSetClub #RepublicaDominicana pic.twitter.com/7CF62oRoXN — Wilfredo Alonso Escogidista igual que mi padre Alo (@rambaldevalver) April 8, 2025

