Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στον Άγιο Δομίνικο: Τουλάχιστον 44 νεκροί και 134 τραυματίες μετά την κατάρρευση οροφής σε κλαμπ - Σοκαριστικά βίντεο

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια - Βίντεο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης της οροφής του κλαμπ στον Άγιο Δομίνικο

UPDATE: 21:04
Άγιος Δομίνικος

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένας κυβερνήτης επαρχίας, και άλλοι 134 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης όταν κατέρρευσε η οροφή ενός κλαμπ στον Άγιο Δομίνικο, δήλωσαν οι Αρχές.

Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται προκειμένου να ανασύρουν ανθρώπους που πιστεύεται ότι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο Χουάν Μανουέλ Μέντεζ, επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Ο Μέντεζ δεν έδωσε απολογισμό για τον αριθμό των ανθρώπων που εκτιμάται ότι βρίσκονταν μέσα στο νυχτερινό κέντρο, που βρίσκεται κοντά στην ακτή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος Λουίς Αμπιντέρ είπε ότι μεταξύ των νεκρών είναι η Νέλσι Κρουζ, κυβερνήτης της βόρειας επαρχίας Μόντε Κρίστι.

«Λυπούμαστε βαθιά για την τραγωδία», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι οι Αρχές αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νεκροί Άγιος Δομίνικος κατάρρευση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark