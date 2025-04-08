Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πληρώσει τα πρόγραμμα Medicare Advantage με περισσότερα χρήματα το επόμενο έτος, από όσα είχε αρχικά προτείνει τον Ιανουάριο. Πρόκειται για μια σημαντική νίκη για τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ελέγχων από την Ουάσινγκτον.

Οι μετοχές των ασφαλιστικών παρουσίασαν αμέσως άνοδο, σημειώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ενδοημερήσια κέρδη τους από το 2020. Η μετοχή της UnitedHealth Group Inc. αυξήθηκε έως και 11%, η μετοχή της CVS Health Corp. εκτινάχθηκε έως και 12% και η μετοχή της Humana Inc. εκτινάχθηκε έως και 15% όταν άνοιξαν οι αγορές στη Νέα Υόρκη.

Το πρόγραμμα Medicare Advantage θα δει τις πληρωμές να αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 5,06%, περισσότερο από το διπλάσιο του ποσοστού που πρότεινε η κυβέρνηση τον Ιανουάριο. Η αύξηση σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πληρώσει τους ιδιωτικούς ασφαλιστές της Medicare τουλάχιστον με 25 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα το επόμενο έτος. Αυτό είναι ένα τεράστιο άλμα σε σχέση με τα ποσοστά που προτάθηκαν για πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Η κίνηση ήταν «πολύ πάνω από τις προσδοκίες», έγραψαν οι αναλυτές της Keybanc Capital Markets, Matthew Gillmor και Zach Haggerty, εξηγώντας ότι για το 2026 θα δώσει στο Medicare Advantage την ευελιξία να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους ακόμη και όταν το κόστος αυξάνεται.

Οι εταιρείες ασφάλισης υγείας πίεζαν για υψηλότερα ποσοστά, καθώς υποστήριζαν ότι τα προτεινόμενα ποσοστά αποζημίωσης δεν συμβαδίζουν με την αύξηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

«Ενώ η απάτη, η σπατάλη και η κατάχρηση είναι σίγουρα το επίκεντρο της νέας διοίκησης, θεωρούμε ότι η ειδοποίηση τελικού επιτοκίου αποτελεί θετική έκπληξη», δήλωσε ο αναλυτής της BTIG, David Larsen.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ΗΠΑ έκαναν αυστηρότερες πληρωμές στο Μedicare Advantage και προσπάθησαν να περιορίσουν ορισμένες τακτικές που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστές για να αυξήσουν τα έσοδά τους. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες μείωσαν τα οφέλη και αποχώρησαν ως απάντηση.

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς Medicare, ή περισσότερα από 30 εκατομμύρια άτομα, είναι εγγεγραμμένοι σε ιδιωτικά προγράμματα Medicare Advantage και η κυβέρνηση πλήρωσε περίπου 494 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Οι φύλακες και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν κατηγορήσει τις εταιρείες ότι διογκώνουν τις πληρωμές λέγοντας ότι οι ασθενείς είναι πιο άρρωστοι από ό,τι στην πραγματικότητα. Η συμβουλευτική επιτροπή πληρωμών Medicare εκτιμά ότι το πρόγραμμα θα κοστίσει 84 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο φέτος, απ' ό,τι θα κόστιζε για την κάλυψη των ασθενών στο παραδοσιακό Medicare.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.