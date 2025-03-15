Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ επανέλαβε χθες Παρασκευή ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση σε μεξικανικό έδαφος για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.

Ο Ρόναλντ Τζόνσον, υποψήφιος του Τραμπ για πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό, άφησε ανοικτό αυτό το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια ακρόασης την Πέμπτη ενώπιον επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας.

«Δεν συμφωνούμε. Είπε πως "όλα είναι στο τραπέζι", αλλά όχι. Δεν είναι στο τραπέζι, ούτε στην καρέκλα, ούτε στο πάτωμα, ούτε πουθενά», τόνισε εμφατικά η μεξικανή πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης σε επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας, ζητήθηκε η γνώμη του Τζόνσον για το εάν θα έπρεπε να εξεταστεί το σενάριο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ εναντίον των καρτέλ στο Μεξικό, χωρίς να ενημερωθεί η μεξικανική κυβέρνηση. «Εάν προκύψει μια κατάσταση όπου διακυβεύονται οι ζωές αμερικανών πολιτών, πιστεύω ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», απάντησε ο Ρόναλντ Τζόνσον. Συμπλήρωσε πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ήθελε να ενεργήσει «σε συνεργασία με τους μεξικανούς εταίρους μας».

Τα σχόλια του Ρόναλντ Τζόνσον διατυπώθηκαν τρεις εβδομάδες αφότου ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» οκτώ εγκληματικές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων έξι μεξικανικών, κατηγορώντας τες για διακίνηση φαιντανύλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Μεξικό δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε αμερικανική «εισβολή» στην επικράτειά του με πρόσχημα τον αγώνα εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών, προειδοποίησε η πρόεδρος Σέινμπαουμ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια της ομιλίας του στο Κογκρέσο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως είχε έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να κηρύξουν τον πόλεμο στα καρτέλ ναρκωτικών, κατηγορώντας τη μεξικανική κυβέρνηση ότι έχει συμμαχήσει με εγκληματικές οργανώσεις.

