Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ των αμερικανικών και των μεξικανικών αρχών έχει βελτιωθεί, αποφέροντας απτά αποτελέσματα στο μεταναστευτικό, ωστόσο υπογράμμισε πως απαιτείται περισσότερη δουλειά για τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ χρησιμοποίησε την απειλή δασμών για να πιέσει το Μεξικό, τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ, να εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να περιορίσει τη διακίνηση ναρκωτικών και τις ροές παράτυπων μεταναστών στα σύνορα των δύο χωρών.

«Βλέπουμε από τις μεξικανικές αρχές ένα επίπεδο συνεργασίας που όμοιό του δεν έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν, αλλά δεν είναι αρκετό», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Πέμπτη στο Fox News.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε πως παρότι έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που περνούν τα σύνορα από το Μεξικό προς τις ΗΠΑ, η διακίνηση των ναρκωτικών δεν έχει ακόμη υποχωρήσει.

