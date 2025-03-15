Κούβα: Εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της χώρας

Στο σκοτάδι έχει βυθιστεί μεγάλο τμήμα της Κούβας, καθώς αναφέρονται διακοπές ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα Αβάνα και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής χώρας.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του μπλακάουτ και την έκταση της βλάβης στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι χρόνιες βλάβες του δικτύου παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι υποδομές του οποίου είναι σε κακή κατάσταση, είχαν πυροδοτήσει μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Ιούλιο του 2021. Η Κούβα βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 30 ετών: αντιμετωπίζει ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων και ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.