Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι στις 28 Μαρτίου θα δεχθεί τον λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, εκφράζοντας την προσήλωση του Παρισιού στην «ανάκαμψη» και την «εθνική κυριαρχία» του Λιβάνου.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους ανακοίνωσε την επίσκεψη Αούν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ, τον οποίο συνεχάρη για το έργο της κυβέρνησής του με στόχο «την ενότητα, την ασφάλεια και την σταθερότητα» στη χώρα του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε τη Βηρυτό στις 17 Ιανουαρίου, μόλις εννέα ημέρες αφότου ο στρατηγός Αούν ανέλαβε την προεδρία του Λιβάνου. Ακολούθησε τέσσερις ημέρες αργότερα ο διορισμός του Σαλάμ στην πρωθυπουργία, σηματοδοτώντας την άρση του πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει η χώρα τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή διεθνούς διάσκεψης για την ανοικοδόμηση του Λιβάνου, μετά τον τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στις 27 Νοεμβρίου.

