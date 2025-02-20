Σέινμπαουμ: Το Μεξικό δεν θα αποδεχθεί μια αμερικανική "εισβολή" υπό το πρόσχημα της μάχης κατά των καρτέλ

Το Μεξικό δεν θα αποδεχθεί καμία αμερικανική "εισβολή" στην επικράτειά του υπό το πρόσχημα της μάχης κατά των εμπόρων ναρκωτικών, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, σχολιάζοντας την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εντάξει τα μεξικανικά καρτέλ στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

«Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική κυριαρχία. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί μια ευκαιρία προκειμένου οι ΗΠΑ να μπορούν να καταπατήσουν την κυριαρχία μας», δήλωσε η αριστερή πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.

«Μπορούν να τα αποκαλούν όπως θέλουν (τα καρτέλ), όμως μαζί με το Μεξικό, μιλάμε για συντονισμό και όχι για υπόταξη, παρέμβαση και ακόμα λιγότερο για εισβολή», επισήμανε η Μεξικανή πρόεδρος, που είναι πολύ δημοφιλής στη χώρα της.

Η Σέινμπαουμ ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα διευρύνει την αγωγή που έχει καταθέσει το Μεξικό σε βάρος Αμερικανών κατασκευαστών όπλων. Η κυβέρνησή της τους κατηγορεί ότι πωλούν όπλα στα μεξικανικά καρτέλ και ότι τροφοδοτούν τη βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά στο Μεξικό.

«Θα διευρύνουμε την αγωγή αυτή σε βάρος εκείνων που πωλούν τα όπλα τα οποία εισάγονται σε αυτήν τη χώρα», υπογράμμισε.

Η πρόεδρος του Μεξικού ανέφερε, επίσης, πως θα υπάρξει μια συνταγματική μεταρρύθμιση για την προστασία της χώρας της απέναντι σε πιθανές ενέργειες που απειλούν «την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία του έθνους».

Η μεταρρύθμιση θα απαγορεύει κάθε ξένη συμμετοχή σε έρευνες «χωρίς τη συγκεκριμένη άδεια του μεξικανικού κράτους», πρόσθεσε η Σέινμπαουμ διαβάζοντας αποσπάσματα του σχεδίου της συνταγματικής μεταρρύθμισης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

