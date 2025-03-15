Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου, το βράδυ της Παρασκευής, για να υποδεχθούν τους φοιτητές που έφτασαν ύστερα από πεζοπορία ημερών από διάφορες περιοχές της Σερβίας. Πρώτοι έφτασαν οι φοιτητές από την πόλη Νις, οι οποίοι διένυσαν τη μεγαλύτερη απόσταση, περίπου 150 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν φοιτητές από το Νόβι Σαντ, τη Σουμπότιτσα, το Κραγκούγεβατς και άλλες πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές. Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή, κόκκινο χαλί στρώθηκε για τους φοιτητές σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας, ενώ πολίτες τους επευφημούσαν, τους αγκάλιαζαν και τους ευχαριστούσαν.

Οι φοιτητές της Σερβίας διοργανώνουν σήμερα Σάββατο μεγάλο συλλαλητήριο μπροστά από το κοινοβούλιο και απηύθυναν κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Σερβία διανύουν τον τέταρτο μήνα. Ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους. Οι φοιτητές διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας και ζητούν να αποδοθούν ποινικές και πολιτικές ευθύνες για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ.

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν θύματα μετά την κατάρρευση εξωτερικής στέγης σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ, Σερβία, Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024

Στο σημερινό συλλαλητήριο αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Οι διοργανωτές πιστεύουν ότι θα είναι η μεγαλύτερη μαζική συγκέντρωση πολιτών που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πρωτεύουσα. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στο ίδιο χώρο έχουν κατασκηνώσει εδώ και μερικές ημέρες εκατοντάδες φοιτητές και πολίτες που τάσσονται κατά των κινητοποιήσεων και εκφράζουν την υποστήριξη τους στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Οι αρχές περικύκλωσαν τον χώρο με τρακτέρ, που μεταφέρθηκαν με φορτηγά από χωριά της Βοιβοντίνας, για να εμποδίσουν την αντιπαράθεση μεταξύ διαδηλωτών.

Το χώρο της κατασκήνωσης φυλάσσουν επίσης ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τρακτέρ και αυτοκίνητα κλείνουν έναν δρόμο κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας (την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025) για την κατάρρευση οροφής που σκότωσε 15 ανθρώπους στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ της Σερβίας

Παρ' όλα αυτά, το βράδυ της Παρασκευής, κατά τις εκδηλώσεις υποδοχής των φοιτητών, πολίτες που αντιδρούσαν στην αντισυγκέντρωση έσπασαν τα τζάμια της καμπίνας σε πολλά τρακτέρ, ξεφούσκωσαν τις ρόδες τους ενώ αναποδογύρισαν ορισμένα οχήματα. Η αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη έξι μελών κόμματος της αντιπολίτευσης, τα οποία σχεδίαζαν τη βίαιη ανατροπή της νόμιμης εξουσίας με επιθέσεις διαδηλωτών στη Βουλή, το προεδρικό μέγαρο και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Κροατικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η σερβική συνοριακή αστυνομία απαγόρευσε την είσοδο σε ομάδα δημοσιογράφων από την Κροατία με την αιτιολογία ότι αποτελούν «κίνδυνο για την ασφάλεια της Σερβίας».

Το συλλαλητήριο θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν νωρίτερα έξω από τις σχολές τους και θα φτάσουν στο κέντρο του Βελιγραδίου οργανωμένα, πραγματοποιώντας πορεία.

