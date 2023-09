Ναγκόρνο Καραμπάχ: Νεκροί 192 Αζέροι στρατιώτες και ένας άμαχος - Σε 42.500 ανέρχονται οι πρόσφυγες που έχουν φτάσει στην Αρμενία Κόσμος 11:54, 27.09.2023 linkedin

Οι Αρμένιοι αυτονομιστές, που παρέδωσαν τα όπλα τους, ανακοίνωσαν ότι στην πλευρά τους είχαν 213 νεκρούς