Η παραίτησης της Άντζελα Ρέινερ από τη θέση της Αναπληρώτριας Πρωθυπουργού, Υπουργού Κατοικίας και Αναπληρώτριας Ηγέτιδας των Εργατικών, έχει φέρει τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, σε πολύ δύσκολη θέση.

Η Ρέινερ ανέλαβε την ευθύνη μετά την αποκάλυψη ότι δεν πλήρωσε το ποσό της φορολόγησης για μεταβίβαση ακινήτου, αλλά το βρετανικό κοινοβούλιο είναι ως γνωστόν πολύ σκληρό σε τέτοιες υποθέσεις και ο πρωθυπουργός αναμένεται να δεχθεί πυρά για τη συμπεριφορά της μέχρι πρότινος αναπληρώτριάς του.

Άμεσος ο μίνι ανασχηματισμός της βρετανικής κυβέρνησης

Αναπληρωτής πρωθυπουργός στη θέση της Ρέινερ αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος φεύγει από υπουργείο Εξωτερικών και αναλαμβάνει και το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Ιβέτ Κούπερ, μέχρι χθες υπουργός Εσωτερικών, αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει η Σαμπάνα Μαχμούντ η οποία αποχωρεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.