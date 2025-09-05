Δεύτερη παραίτηση μέσα στην ίδια μέρα για την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, με την υπουργό Επενδύσεων Πόπι Γκούσταφσον να ακολουθεί την αναπληρώτρια πρωθυπουργό Άντζελα Ρέινερ στην έξοδο.

Η υπουργός Επενδύσεων Πόπι Γκούσταφσον παραιτήθηκε την Παρασκευή, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας είχε ενταχθεί στην κυβέρνηση όταν οι Εργατικοί ανέλαβαν την εξουσία πέρυσι και είναι μία από τις συνιδρύτριες της Darktrace, μιας κορυφαίας βρετανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας.

Η Γκούσταφσον, που είχε επιστρατευθεί για να βοηθήσει στην προσέλκυση παγκόσμιων επενδυτών στη Βρετανία, αποχωρεί μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την άφιξη επιχειρηματιών και επενδυτών απ’ όλο τον κόσμο στο Μπέρμιγχαμ, για να ακούσουν την επενδυτική πρόταση της χώρας σε μια σημαντική σύνοδο κορυφής.

Η αποχώρησή της έρχεται μετά από εκείνη της αναπληρώτριας του Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ, η οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση της έπειτα από μια καταδικαστική έρευνα για τα οικονομικά της.

Νωρίτερα φέτος, η Γκούσταφσον βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχου, αφού το POLITICO αποκάλυψε τον εξπρές διορισμό της στη Βουλή των Λόρδων προκειμένου να αναλάβει τη θέση, παρά την εμπλοκή της σε δύο πολύπλοκες και σοβαρές υποθέσεις απάτης. Δύο παράγοντες του κλάδου ανέφεραν ότι η Γκούσταφσον είχε αγανακτήσει με τον αργό ρυθμό λειτουργίας της κυβέρνησης και την αδυναμία να λαμβάνονται αποφάσεις.

Μια Βρετανίδα ειδική σε θέματα lobbying, δήλωσε ότι η ομάδα της είχε πάψει να απαντά «εδώ και περίπου μια εβδομάδα» σε προσπάθειες οργάνωσης επαφών με έναν σημαντικό επενδυτή, αν και η ομάδα υπέθετε ότι αυτό οφειλόταν σε γενικές διοικητικές καθυστερήσεις.

Η Γκούσταφσον ήταν επίσης απούσα όταν οι υπουργοί ανακοίνωσαν ένα πακέτο επενδύσεων στη σύνοδο GREAT Futures την Πέμπτη στο Λονδίνο, παρουσία μεγάλης σαουδαραβικής αντιπροσωπείας.



