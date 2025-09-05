Πένθος στη βρετανική βασιλική οικογένεια μετά το θάνατο της Δούκισσας του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

Η Δούκισσα του Κεντ, μία από τις πιο αγαπητές μορφές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, πέθανε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 92 ετών, περιστοιχισμένη από τα μέλη της οικογένειάς της, ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ την Παρασκευή.

«Με βαθιά λύπη το Παλάτι ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας, της Δούκισσας του Κεντ», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. «Η Δούκισσα έφυγε ήρεμα το βράδυ της Πέμπτης στο Παλάτι του Κένσινγκτον, με την οικογένειά της στο πλευρό της».

Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα τη θυμούνται για την «διαρκή αφοσίωσή της στους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάστηκε, το πάθος της για τη μουσική και την ενσυναίσθησή της για τους νέους», σημειώνει το Παλάτι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις πιο εργατικές εκπροσώπους της βασιλικής οικογένειας». «Έφερε συμπόνια, αξιοπρέπεια και μια ανθρώπινη διάσταση σε ό,τι κι αν έκανε», πρόσθεσε.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έγραψαν σε ανάρτησή τους στο X ότι η Δούκισσα «θα λείψει πολύ στην οικογένεια». «Η Δούκισσα εργάστηκε ακούραστα για να βοηθήσει τους άλλους και στήριξε πολλές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονταν με την αγάπη της για τη μουσική», σημειώνεται.

Ο βασιλιάς ενέκρινε περίοδο βασιλικού πένθους μέχρι την ημέρα της κηδείας. Οι λεπτομέρειες της τελετής και η λίστα των παρευρισκόμενων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Στο μεταξύ, η σημαία στο Μπάκιγχαμ κυματίζει μεσίστια, ενώ το παραδοσιακό πλαίσιο με την ανακοίνωση τοποθετήθηκε στα κάγκελα της βασιλικής κατοικίας.

Κατά την περίοδο πένθους, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και το προσωπικό θα φέρουν ειδική ενδυμασία, ενώ οι στρατιώτες σε δημόσια καθήκοντα, όπως και οι υπάλληλοι των βασιλικών σταύλων, θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια.

Η Δούκισσα του Κεντ είχε αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα από το 2002, γι’ αυτό και ήταν λιγότερο γνωστή στη νεότερη γενιά. Ωστόσο, στη Βρετανία και στους φίλους του τένις διεθνώς, θα μείνει αξέχαστη για τον ρόλο της στο τουρνουά του Γουίμπλεντον, όπου για χρόνια παρέδιδε το τρόπαιο του τελικού των γυναικών.

Γεννημένη ως Κάθριν Γουόρσλεϊ σε αριστοκρατική οικογένεια του Γιόρκσιρ, γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, πρίγκιπα Έντουαρντ, δούκα του Κεντ, το 1956 και παντρεύτηκαν το 1961. Ο πρίγκιπας Έντουαρντ ήταν ξάδελφος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η Δούκισσα υπηρέτησε επί δεκαετίες ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, με εθελοντική δράση στο Passage Night Shelter για άστεγους, ενώ ταξίδευε ανά τον κόσμο ως πρέσβειρα της UNICEF. Απέκτησε τρία παιδιά (ενώ ο τέταρτος γιος της γεννήθηκε νεκρός). Το 1994 έγινε το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που ασπάστηκε τον καθολικισμό έπειτα από περισσότερα από 300 χρόνια.

Στο Γουίμπλεντον, άφησε στην άκρη το τυπικό πρωτόκολλο και έγινε παρηγορητική φιγούρα για τις τενίστριες του τελικού. Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που αγκάλιασε την απαρηγόρητη Γιάνα Νοβότνα μετά την ήττα της το 1993. Πέντε χρόνια αργότερα, η ίδια ήταν παρούσα για να της απονείμει το τρόπαιο όταν η Τσέχα αθλήτρια κατέκτησε τον τίτλο.

Σε ένα περιστατικό που δείχνει το χαρακτήρα της, η Δούκισσα του Κεντ προσπάθησε να προσκαλέσει ένα δωδεκάχρονο αγόρι στη Βασιλική Θέση του Γουίμπλεντον (Royal Box) για να το παρηγορήσει, καθώς είχε πρόσφατα χάσει κάποιο κοντινό πρόσωπο. Αν και το αγόρι φορούσε κοστούμι και γραβάτα, η πρόσκλησή της απορρίφθηκε, καθώς στην Royal Box επιτρέπονται μόνο παιδιά με «Βασιλικές» σχέσεις. Τότε εκείνη επέμεινε και έκατσε μαζί του εκτός της VIP περιοχής, δείχνοντας ότι η συμπόνια δεν εξαρτάται από τίτλους ή πρωτόκολλα. Για πολλά χρόνια μετά, απέφυγε να εισέρχεται στη Royal Box.

Μετά την απόσυρσή της το 2002, η Δούκισσα, που λάτρευε τη μουσική και έπαιζε πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο και βιολί, δίδαξε μουσική σε δημοτικό σχολείο στο Χαλ, ενώ ίδρυσε και το ίδρυμα Future Talent, που δίνει ίσες ευκαιρίες σε παιδιά να αναπτύξουν τα μουσικά τους ταλέντα.





