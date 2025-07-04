Στους 40 έχει ανέλθει ο αριθμός των τραυματιών από τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στις 8 το πρωί σε βενζινάδικο σε γειτονιά της Ρώμης. Ένας άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση και άλλοι δύο φέρουν εγκαύματα.

Στους τραυματίες συγκαταλέγονται πυροσβέστες, αστυνομικοί και εργαζόμενοι στις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, καθώς βρίσκονταν στο σημείο πριν γίνει η έκρηξη μετά από κλήση για πρόσκρουση φορτηγού σε αγωγό του βενζινάδικου.

Fumo e fiamme dopo l'esplosione ad un distributore di carburante a Roma, nel quartiere Prenestino. Almeno 21 le persone rimaste ferite, la procura ha avviato un'indagine. #ANSA pic.twitter.com/aKAnAEn2aT — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 4, 2025

Η τεράστια έκρηξη στο πρατήριο βενζίνης, ντίζελ και υγραερίου (LPG) στη Via dei Gordiani ακούστηκε σε όλη την ιταλική πρωτεύουσα.

BREAKING: Massive explosion at gas depot in Rome, Italy. Multiple injuries. pic.twitter.com/tlAcJSURLN — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 4, 2025

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε διπλανά κτίρια και σε αποθήκη των δικαστηρίων. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, την ώρα που ανεφοδιαζόταν με καύσιμα το πρατήριο βενζίνης.

❗️Foto di Leonardo Arlia della colonna di fumo dopo le due esplosioni a una stazione GPL in via dei Gordiani in zona Prenestina. pic.twitter.com/eDlEM3KGri — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 4, 2025

Ο τοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Roma Today δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φωτιάς ψηλά πάνω από το βενζινάδικο.

Η υπηρεσία δημόσιων συγκοινωνιών της Ρώμης Atac δήλωσε ότι έκλεισε έναν κοντινό σταθμό του μετρό «Teano» μετά από οδηγίες της αστυνομίας.

⚠️ Forte esplosione avvertita in tutta Roma e anche fuori la Capitale. Esplosione di un distributore GPL in Zona Giordani. Segnalati diversi feriti. Video di «Meteo Lazio e Lele VI Municipio ». https://t.co/aThmDgLiDu pic.twitter.com/5m67DD1sVi — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 4, 2025

«Μας ξύπνησε ένας κρότος, ακούστηκε σαν βόμβα» είπε κάτοικος πολυκατοικίας στην οδό Via dei Gordiani, περιγράφοντας τις στιγμές φόβου που έζησε αμέσως μετά την έκρηξη.

«Δεν καταλάβαμε τι ήταν, όλα τα παράθυρα έτρεμαν. Θα μπορούσε να ήταν βόμβα, σεισμός, δεν καταλάβαμε. Μετά από τον καπνό καταλάβαμε ότι ήταν έκρηξη» λέει ένοικος διπλανού κτιρίου.

Στο μεταξύ, οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών και των γραφείων, λόγω τυχόν τοξικών αναθυμιάσεων.

Στην περιοχή μετέβη ο δήμαρχος της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Ο πάπας Λέων ΙΔ' «παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσεύχεται για όλους όσοι τραυματίσθηκαν κατά το τραγικό αυτό συμβάν», όπως έγραψε ο ίδιος στο Χ.

Εκτός από τους πυροσβέστες και την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, στην περιοχή έσπευσαν και δυνάμεις των Καραμπινιέρων. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και έναν άνδρα από το ΙΧ αυτοκίνητό του, το οποίο είχε αρχίσει να φλέγεται.

