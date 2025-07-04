Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σήμερα πως ελπίζει σε μια «θετική σταθερότητα» στις σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, με τηλεγράφημα που έστειλε στον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, με την ευκαιρία της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναγνώρισε χθες, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, πως δεν έχει κάνει «καμία πρόοδο» με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Σας παρακαλώ να διαβιβάσετε ειλικρινή συγχαρητήρια στον αμερικανικό λαό με την ευκαιρία της εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών (...) και να εκφράσετε την υποστήριξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις προσδοκίες του για ενότητα και για την πραγματοποίηση του παραδοσιακού αμερικανικού ονείρου», δηλώνει ο Λαβρόφ στο μήνυμα αυτό, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση της ρωσικής διπλωματίας.

«Ελπίζω ότι χάρη στις κοινές προσπάθειές μας, οι σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας (...) θα έχουν μια θετική σταθερότητα και μια προβλεψιμότητα στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και λαμβάνοντας υπόψη αμοιβαία εθνικά συμφέροντα που έχουν προσδιορισθεί από την ιστορία, τη γεωγραφία και τις "πραγματικότητες στο πεδίο"», υπογράμμισε.

Η Ρωσία, ο στρατός της οποίας κατέχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, επιμένει τακτικά να ληφθούν υπόψη οι «πραγματικότητες στο πεδίο» σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πηγή: skai.gr

