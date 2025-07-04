Πούτιν – Τραμπ: Μαζί μιλούν, χώρια καταλαβαίνονται

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχτηκε πως καμία πρόοδος, όσον αφορά στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δεν καταγράφηκε έπειτα από τη νέα τηλεφωνική του συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλάντιμιρ Πούτιν, το απόγευμα της Τετάρτης. Προσέθεσε δε πως δεν είναι καθόλου «ευτυχής» με την εξέλιξη αυτή.

To όπως όλα δείχνουν αδιέξοδο προέκυψε κατά τη διάρκεια της έκτης γνωστοποιημένης σε όλους επικοινωνίας των δύο ηγετών, από την επιστροφή Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο μέχρι σήμερα και η οποία αυτή τη φορά διήρκησε περίπου μία ώρα.

Ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια αυτής, επανέλαβε ότι η Ρωσία «δεν θα υποχωρήσει» από τους στρατηγικούς της στόχους στην Ουκρανία και επανέλαβε, ότι θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προκειμένου να τους πετύχει και να άρει τις «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης – θέση που αφορά στις σταθερές απαιτήσεις της Μόσχας, το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη, να παραμένει ουδέτερο και εκτός ΝΑΤΟ αλλά και να αποστρατιωτικοποιηθεί.

Στην ενημέρωση που προσέφερε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ζήτημα για επίτευξη μίας «ταχείας παύσης» των εχθροπραξιών με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, να απαντά πως «συνεχίζουμε να προσπαθούμε να βρούμε μία λύση στη σύγκρουση μέσω πολιτικής διαπραγμάτευσης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίς το πρωί της Παρασκευής, και επιστρέφοντας από την επίσκεψή του στην Αϊόβα, είπε πως θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εντός της ημέρας.

Αυτή τη στιγμή το Κίεβο αγωνιά για το τι μέλλει γενέσθαι μετά το ξαφνικό «πάγωμα» παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω χαμηλών αποθεμάτων.

Η σχετική παύση της συνέχισης της κρίσιμης στρατιωτικής βοήθειας, ιδίως των συστημάτων αεράμυνας, ανακοινώθηκε εντός της τρέχουσας εβδομάδας και σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να θέσει το ζήτημα στον Αμερικανό ομόλογό του, αλλά και – σύμφωνα με τους Financial Times - να θέσει επίσης ζήτημα πιθανών μελλοντικών πωλήσεων όπλων.

Από την πλευρά τους, τόσο το Κρεμλίνο όσο και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσαν πως το θέμα αναστολής των προμηθειών όπλων δεν συζητήθηκε, με τη Μόσχα ήδη να έχει χαιρετίσει τη σχετική απόφαση της Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι όσο λιγότερα όπλα αποστέλλονται στο Κίεβο, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η σύγκρουση.

Την ίδια στιγμή, όμως, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο πλευρό της, προειδοποιούσε πως «εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να μην παράσχουν στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται, αυτό θα αποτελέσει σοβαρό πισωγύρισμα και για το Κίεβο και για την Ευρώπη και για το ΝΑΤΟ», καθώς όπως εξήγησε «ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αφορούσε ποτέ μόνο την Ουκρανία, αλλά είναι ένας πόλεμος για το μέλλον της Ευρώπης».

