Star Wars: Πέθανε δημοφιλής ηθοποιός των ταινιών ΕΦ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Βρετανός ηθοποιός των ταινιών Επιστημονικής Φαντασίας «Star Wars», Κένεθ Κόλεϊ.

Ο Κόλεϊ, ο οποίος είχε μακρά καριέρα, αλλά ήταν ευρέως γνωστός ως «Ναύαρχος Πιετ» στις ταινίες «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» και «Η Επιστροφή των Τζεντάι», ήταν δημοφιλής στους οπαδούς των ταινιών, έχοντας αφήσει το στίγμα του. Πρόκειται για την πρώτη, και κατά γενική ομολογία καλύτερη, τριλογία του Πολέμου των Άστρων.

Aπεβίωσε τη Δευτέρα στο σπίτι του στο Άσφορντ του Κεντ, όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, Τζούλιαν Όουεν.

Η δήλωση του ατζέντη ανέφερε ότι ο Κόλεϊ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με τραυματισμό στο χέρι μετά από πτώση, αλλά προσβλήθηκε από Covid, που εξελίχθηκε σε πνευμονία.

«Ο Κεν Κόλεϊ ήταν ένας από τους καλύτερους καρατερίστες ηθοποιούς με μια καριέρα 60 χρόνων», δήλωσε ο κ. Όουενς.

Πέθανε με τους φίλους του στο πλευρό του, πρόσθεσε.

Στον Πόλεμο των Άστρων, ο χαρακτήρας που υποδυόταν ο Κόλεϊ είχε να αντιμετωπίσει τον σκοτεινό και επικίνδυνο προϊστάμενό του, τον εμβληματικό άρχοντα των Σιθ Darth Vader.

Πηγή: skai.gr

