Με βορειοκορεάτικο πύραυλο η πολύνεκρη επίθεση στο Κίεβο - Πώς η Βόρεια Κορέα «εισβάλλει» στην Ευρώπη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι ο πύραυλος που έπληξε το κτίριο κατοικιών στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και σκότωσε 12 ανθρώπους ήταν πύραυλος από τη Βόρεια Κορέα.

Ο βορειοκορεάτικος πύραυλος KN-23 (KN-23A) που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης αεροπορικής ρωσικής επίθεσης, έπληξε ένα οικιστικό τετράγωνο στα δυτικά του Κιέβου «Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν βαλλιστικό πύραυλο που κατασκευάστηκε στη Βόρεια Κορέα. Οι ειδικές υπηρεσίες μας επαληθεύουν όλες τις λεπτομέρειες», είπε ο Ζελένσκι στο X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η βορειοκορεάτικη συνεισφορά

Πέρα από τις άμεσες εμπλοκές που έχει επιφέρει η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μια από τις πιο πολυδιάστατες συγκρούσεις των τελευταίων χρόνων, η διεθνής διάσταση του πολέμου αποκαλύπτει νέες συμμαχίες και στρατηγικές συνεργασίες. Μια από τις πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις είναι η στενή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, η οποία έχει αλλάξει σημαντικά τη δυναμική του πεδίου μάχης.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η Βόρεια Κορέα προμηθεύει σχεδόν το ήμισυ των πυρομαχικών που χρησιμοποιεί η Ρωσία στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει στη Ρωσία τεράστιες ποσότητες βλημάτων πυροβολικού, καθώς και βαλλιστικοί πύραυλοι, χιλιάδες στρατεύματα και βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους η Μόσχα άρχισε να χρησιμοποιεί για χτυπήματα κατά της Ουκρανίας στα τέλη του 2023. Τα όπλα αυτά μεταφέρονται σε ρωσικά λιμάνια της Ανατολής και στη συνέχεια μέσω σιδηροδρόμων σε αποθήκες κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Μέχρι τις αρχές του 2025, η Πιονγκγιάνγκ είχε προμηθεύσει τη Ρωσία με 148 βαλλιστικούς πυραύλους KN-23 και KN-24, αναφέρει η στρατιωτική υπηρεσία κατασκοπείας της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι KN-23 είναι οπλισμένοι με κεφαλές έως και ενός τόνου, που είναι πιο ισχυροί από τους αντίστοιχους ρωσικούς πυραύλους, ανέφερε ουκρανική στρατιωτική πηγή στο Reuters.

Υπολογίζεται επίσης ότι περίπου 14.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις, κυρίως στην περιοχή του Κουρσκ, όπου η Βόρεια Κορέα βοήθησε τη Ρωσία να ανακτήσει τον έλεγχο από τις ουκρανικές δυνάμεις. Παρά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν λόγω έλλειψης εμπειρίας σε σύγχρονες τακτικές, όπως η χρήση drones, οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν προσαρμοστεί γρήγορα, ενισχύοντας τη ρωσική παρουσία στο πεδίο.

Ένας ισχυρός σύμμαχος στην Ευρώπη

Η στρατιωτική συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα αναπτύχθηκε ραγδαία, όταν η Μόσχα απομονώθηκε διεθνώς, μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η συνεργασία αυτή όχι μόνο ενισχύει τη Ρωσία στρατιωτικά - καθώς οι βορειοκορεατικές οβίδες και οι στρατιώτες της προσφέρουν την ποσότητα που χρειάζεται για να διατηρήσει την πίεση στο μέτωπο, αλλά στέλνει και ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα για την αποφασιστικότητα και τη δύναμη της Μόσχας.

Η συμμαχία Ρωσίας-Βόρειας Κορέας έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε διεθνές επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Κορέα και οι σύμμαχοί της στην Ασία, αλλά και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ. Η Βόρεια Κορέα, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση, φαίνεται να χρησιμοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία ως πεδίο δοκιμών για τα όπλα της, βελτιώνοντας την ακρίβεια των βαλλιστικών πυραύλων της και εισβάλλοντας έμμεσα στην Ευρώπη.

Αυτή η συνεργασία ενισχύει επίσης τη θέση της Βόρειας Κορέας στη διεθνή σκηνή, καθώς αποκτά έναν ισχυρό σύμμαχο στο πρόσωπο της Ρωσίας. Παράλληλα, δημιουργεί προκλήσεις για τη διεθνή κοινότητα, καθώς η μεταφορά όπλων παραβιάζει ψηφίσματα του ΟΗΕ που απαγορεύουν τέτοιες δραστηριότητες από την Πιονγκγιάνγκ. Η κατάσταση αυτή περιπλέκει τις προσπάθειες για διπλωματική επίλυση του πολέμου και εντείνει τις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ασίας.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν αρνηθεί μεταφορές όπλων που θα παραβίαζαν τα εμπάργκο του ΟΗΕ. Μετά τη ρωσική επίθεση, το Κίεβο είπε μόνο ότι χρησιμοποιήθηκαν συνολικά επτά βαλλιστικοί πύραυλοι, προσδιορίζοντάς τους γενικά ως Iskander-M/KN-23.

