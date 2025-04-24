Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αναγνώρισε τη σορό της δημοσιογράφου Viktoria Roshchyna, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αιχμαλωσίας της στη Ρωσία.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε σημάδια βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης.

Η Viktoria Roshchyna πέθανε σε ηλικία 27 ετών τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά από μήνες αιχμαλωσίας.

Η δημοσιογράφος εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2023 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της σε περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία, όπου ήταν απεσταλμένη των ειδησεογραφικών μέσων για τα οποία εργαζόταν, και η σορός της ανακαλύφθηκε ανάμεσα στα πτώματα που η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γενικής εισαγγελίας της Ουκρανίας.

«Σε μία από τις σορούς βρέθηκε μια ετικέτα με το επώνυμο Roshchyna», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωσή. «Οι δοκιμές DNA έδειξαν ότι οι πιθανότητες να ανήκε η σορός στη Roshchyna ήταν πάνω από 99%, ενώ πραγματοποιήθηκαν και επιπλέον εξετάσεις με τη βοήθεια Γάλλων ειδικών».

Η οικογένεια της Roshchyna έμαθε για τον θάνατό της πέρυσι (και συγκεκριμένα στις 19 Σεπτεμβρίου) από επιστολή του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ανέφερε το Reuters επικαλούμενο πληροφορίες της ομάδας Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

Οι Ουκρανοί ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία του θανάτου, αλλά βρήκαν σημάδια τραυματισμών από πιθανά βασανιστήρια, δήλωσε την Πέμπτη ο Γιούρι Μπιελούσοφ, επικεφαλής του τμήματος εγκλημάτων πολέμου της γενικής εισαγγελέας της Ουκρανίας.

«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, βρέθηκαν πολλά σημάδια βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης στο σώμα του θύματος, ιδίως εκδορές και αιμορραγίες σε διάφορα σημεία του σώματος και ένα σπασμένο πλευρό», είπε σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda.

