Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε σήμερα με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού και δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει τη Μόσχα στην προσπάθειά της να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία της.

Ο Σοϊγκού συζήτησε με τον Κιμ το θέμα της Ουκρανίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο KCNA, οι δύο άνδρες συζήτησαν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να διευρύνουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε διαφόρους τομείς, μεταξύ των οποίων και σε εκείνον της ασφάλειας.

Κατά το TASS, ο κ. Σοϊγκού —διετέλεσε υπουργός Άμυνας από το 2012 ως τον περασμένο Μάιο— άρχισε την επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα, καταθέτοντας στεφάνι σε μνημείο για τους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού που απελευθέρωσαν την κορεατική χερσόνησο από την ιαπωνική κατοχή στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

