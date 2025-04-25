Πακέτο όπλων άνω των 100 δισ. δολαρίων στη Σαουδική Αραβία από τον Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προσφέρουν στη Σαουδική Αραβία πακέτο όπλων αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφεραν στο Reuters έξι πηγές με άμεση γνώση του θέματος, λέγοντας ότι η πρόταση ετοιμαζόταν να ανακοινωθεί κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο βασίλειο τον Μάιο.

Το προσφερόμενο πακέτο έρχεται αφότου η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν προσπάθησε ανεπιτυχώς να ολοκληρώσει μια αμυντική συμφωνία με το Ριάντ ως μέρος μιας ευρείας συμφωνίας που οραματιζόταν τη Σαουδική Αραβία να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Η πρόταση Μπάιντεν πρόσφερε πρόσβαση σε πιο προηγμένα αμερικανικά όπλα με αντάλλαγμα τη διακοπή των αγορών κινεζικών όπλων και τον περιορισμό των επενδύσεων του Πεκίνου στη χώρα.

Στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ σχολίασε τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία ως «καλές για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ».

Η Lockheed Martin Corp θα μπορούσε να προμηθεύσει στη Σαουδική Αραβία μια σειρά προηγμένων οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών αεροσκαφών C-130, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Μια πηγή είπε ότι η εταιρεία θα προμήθευε επίσης πυραύλους και ραντάρ.

Η RTX Corp, παλαιότερα γνωστή ως Raytheon Technologies, αναμένεται επίσης να έχει σημαντικό μερίδιο στο πακέτο, το οποίο θα περιλαμβάνει προμήθειες και από άλλους μεγάλους αμυντικούς εργολάβους των ΗΠΑ όπως η Boeing Co, η Northrop Grumman Corp και η General Atomics, ανέφεραν τέσσερις από τις πηγές.

Όλες οι πηγές αρνήθηκαν να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Πολλές από τις προσφορές ήταν στα σκαριά εδώ και αρκετό καιρό, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Για παράδειγμα, το βασίλειο ζήτησε για πρώτη φορά πληροφορίες σχετικά με τα drones της General Atomics το 2018, είπαν. Τους τελευταίους 12 μήνες, μια συμφωνία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου MQ-9B SeaGuardian και άλλα αεροσκάφη της General Atomics ήρθαν στο επίκεντρο.

Πολλά στελέχη αμυντικών εταιρειών εξετάζουν το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στην περιοχή ως μέρος της αντιπροσωπείας.

Οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει εδώ και καιρό τη Σαουδική Αραβία με όπλα. Το 2017, ο Τραμπ πρότεινε πωλήσεις περίπου 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο βασίλειο.

Μέχρι το 2018, είχαν γίνει πωλήσεις αξίας μόλις 14,5 δισ. δολαρίων και το Κογκρέσο άρχισε να αμφισβητεί τη συμφωνία, λόγω και της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Το 2021, υπό τον Μπάιντεν, το Κογκρέσο επέβαλε απαγόρευση στις πωλήσεις επιθετικών όπλων στη Σαουδική Αραβία λόγω της δολοφονίας Κασόγκι, αλλά και για να πιέσει το βασίλειο να τερματίσει τον πόλεμο στην Υεμένη, ο οποίος είχε προκαλέσει σοβαρές απώλειες αμάχων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, οι μεγάλες διεθνείς συμφωνίες όπλων πρέπει να επανεξεταστούν από μέλη του Κογκρέσου πριν οριστικοποιηθούν.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν άρχισε να αμβλύνει τη στάση της απέναντι στη Σαουδική Αραβία το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που επηρέασε τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου. Η απαγόρευση των πωλήσεων επιθετικών όπλων άρθηκε το 2024, καθώς η Ουάσιγκτον συνεργάστηκε πιο στενά με το Ριάντ στον απόηχο της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Μια πιθανή συμφωνία για τα αεροσκάφη F-35 της Lockheed, για τα οποία το βασίλειο φέρεται να ενδιαφέρεται εδώ και χρόνια, αναμένεται να συζητηθεί, είπαν τρεις από τις πηγές, ενώ υποβαθμίζουν τις πιθανότητες για υπογραφή συμφωνίας F-35 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο βασίλειο τον Μάιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται ότι ο στενός τους σύμμαχος, το Ισραήλ, λαμβάνει πιο προηγμένα αμερικανικά όπλα από τα αραβικά κράτη. Το Ισραήλ έχει πλέον στην κατοχή του F-35 εδώ και εννέα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

