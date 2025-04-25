Ο Λευκός Οίκος μόλις ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση την επόμενη εβδομάδα στο Μίσιγκαν για να σηματοδοτήσει την 100ή ημέρα της θητείας του.

Ο χρόνος όμως είναι… δυσοίωνος. Ακόμη και τώρα, που ο Τραμπ πλησιάζει σε αυτό το χρονικό ορόσημο της προεδρικής θητείας, με το οποίο οι νέες κυβερνήσεις αξιολογούν την πρόοδό τους, υπάρχουν μυριάδες ενδείξεις ότι το σχέδιο για τη δεύτερη θητεία του Τραμπ μπορεί να καταρρεύσει.

Ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του επιστρατεύοντας κάθε ρητορική... υπερβολής που μπορούσε, με το σκεπτικό ότι αυτό ακριβώς είχαν επιβραβεύσει οι ψηφοφόροι του.

Οι δείκτες του είναι ολοένα και πιο τρομακτικοί σε ορισμένα από τα πιο σημαντικά μέτωπα πολιτικής του Τραμπ.

Πολλές δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι ο Τραμπ έφτασε σε νέα χαμηλά. Τα ποσοστά αποδοχής του ήταν διψήφια υποβρύχια σε έρευνες από το Pew Research Center (μείον-19), το Economist-YouGov (-13), το Reuters-Ipsos (-11) και τώρα το Fox News (-11).

Ο Τραμπ είναι ήδη πιο αντιδημοφιλής σε αυτήν την περίοδο της προεδρίας του, από οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο. Πλέον φλερτάρει με το να πέσει ακόμη χαμηλότερα.

Ίσως το πιο ανησυχητικό για τον Τραμπ είναι ότι οι περισσότερες από τις κύριες πολιτικές του είναι ακόμη πιο αντιδημοφιλείς από αυτόν. Αυτό υποδηλώνει ότι η εικόνα του ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από πιστούς που μπορεί να μην τους αρέσει αυτό που βλέπουν, αλλά εξακολουθούν να λένε ότι τον υποστηρίζουν, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η δημοσκόπηση του Fox News έδειξε ότι ο Τραμπ τα πάει καλά στην ασφάλεια των συνόρων (+15), αλλά τα νούμερά του για την εξωτερική πολιτική (-14), την οικονομία (-18), τους δασμούς (-25) και τον πληθωρισμό (-26) είναι όλα χειρότερα από τη συνολική βαθμολογία αποδοχής του. Το παιχνίδι που παίζει με τους δασμούς, έχει ωθήσει τους οικονομικούς του αριθμούς ακόμη χαμηλότερα.

Σίγουρα, τίποτα από αυτά δεν σημαίνει ότι η προεδρία του Τραμπ απέτυχε ή θα αποτύχει. Εξακολουθεί να απολαμβάνει την υποστήριξη του 40 και πλέον τοις εκατό των Αμερικανών. Ο Τραμπ θα μπορούσε φαινομενικά να ανακάμψει, για παράδειγμα, εάν συνάψει μια σειρά εμπορικών συμφωνιών με χώρες εναντίον των οποίων έχει χρησιμοποιήσει δασμούς, επιτρέποντας την έξαρση του εμπορικού πολέμου.

Ωστόσο, περίπου 6 στους 10 πολίτες ήταν επικριτικοί τόσο για τους δασμούς του όσο και για τις σκληρές προσπάθειες του Ίλον Μασκ να περικόψει τα κυβερνητικά προγράμματα και τους υπαλλήλους του.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς αυτό φαίνεται να παρασύρει τον Τραμπ προς τα κάτω: Ενώ η αξιολόγησή του για την «ασφάλεια των συνόρων» στη δημοσκόπηση του Fox News κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, η αξιολόγησή του για τη «μετανάστευση» είναι σημαντικά χειρότερη (-1).

Έτσι, ο Τραμπ έχει πετύχει μια αξιοσημείωτη απότομη μείωση των συλλήψεων στα σύνορα -ίσως το πιο σημαντικό επίτευγμά του μέχρι τώρα-, αλλά είναι πολύ χαμηλά σε ποσοστά αποδοχής όσον αφορά τη μετανάστευση.

Αλλά δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις. Είναι επίσης οι διαφωνίες στην κυβέρνηση προκειμένου να χαράξει μια πορεία προς τα εμπρός και να αποφύγει να πυροβολήσει τα... πόδια της.

Ο Τραμπ έχει προσφέρει πάρα πολλά ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με τους δασμούς του. Πιο πρόσφατα, αυτό περιλάμβανε τη σηματοδότηση μιας πιθανής υποχώρησης στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, εν μέσω μερικών από τους χειρότερους οικονομικούς δείκτες των τελευταίων δεκαετιών.

Η θητεία του Μασκ στην ηγεσία της υπηρεσίας DOGE των ΗΠΑ φαίνεται να οδεύει προς ένα ατελέσφορο τέλος μετά από μια σειρά από διαμάχες και μάχες εξουσίας με κορυφαία στελέχη της διοίκησης και μέλη του υπουργικού συμβουλίου - πιο πρόσφατα τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Η σύντομη θητεία του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα, τα οποία ενισχύουν τις επικρίσεις ότι ο πρώην παρουσιαστής του Fox News απλώς δεν είχε την εμπειρία για μια τόσο τεράστια δουλειά. Αυτό περιλαμβάνει την κοινή χρήση πολύ ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την μη ταξινομημένη εφαρμογή Signal και τις εσωτερικές διαμάχες μεταξύ του ίδιου και ορισμένων κορυφαίων βοηθών που αποχώρησαν πρόσφατα. Ένας από αυτούς τους βοηθούς μόλις δημοσίευσε ένα εξαιρετικό άρθρο αναφέροντας το «απόλυτο χάος» στο Πεντάγωνο και υποδηλώνοντας ότι ο Χέγκσεθ δεν μπορεί να συνεχίσει.

Επίσης αυτή την εβδομάδα, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία που υποσχέθηκε ο Τραμπ - κάτι που είπε ότι είχε καταφέρει την πρώτη μέρα - μοιάζει τόσο μακρινό όσο ποτέ. Η Ουκρανία απέρριψε κατηγορηματικά μια προτεινόμενη συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε την «τελική της προσφορά». Η Ρωσία, εν τω μεταξύ, μόλις εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση στο Κίεβο. Ο Τραμπ αναγκάστηκε την Πέμπτη να ασκήσει κριτική στον Πούτιν και να του ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις.

Αλλά ίσως το πιο ανησυχητικό για τη διοίκηση, πρακτικά μιλώντας, είναι αυτό που συμβαίνει στα δικαστήρια. Ενώ αυτοί χρειάζονται λίγο χρόνο για να δράσουν, οι ενέργειές τους παρεμποδίζουν όλο και περισσότερο αυτό που επιχειρεί ο Τραμπ. Και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορεί επανειλημμένα τους «αριστερούς» δικαστές, αυτοί που στέκονται εμπόδιο στον Τραμπ περιλαμβάνουν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και αξιοσημείωτο αριθμό Ρεπουμπλικανών.

Δεν είναι μόνο οι διορισμένοι από τον Τραμπ δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου που τάχθηκαν εναντίον του σε θέματα απέλασης. Είναι επίσης διορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι που κυβερνούν εναντίον του και χρησιμοποιούν ισχυρή γλώσσα. Μόλις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, τρεις δικαστές που διορίστηκαν από το GOP κατήγγειλαν τη διοίκηση ότι δεν κάνει καμία πραγματική προσπάθεια να συμμορφωθεί με το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φράσεων όπως «θρασύς» και «ένα μονοπάτι τέλειας ανομίας».

Και μόλις την Τετάρτη, ένας διορισμένος δικαστής από τον Τραμπ έγινε ο δεύτερος που διέταξε την κυβέρνηση να διευκολύνει την επιστροφή ενός άνδρα που απέλασε άδικα στη φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ.

Εν ολίγοις: Όλα μοιάζουν με ένα ολοένα αυξανόμενο χάος. Ο Τραμπ μπορεί, μεταξύ άλλων, πιέζοντας με τους δασμούς και διακινδυνεύοντας μια συνταγματική κρίση, προκαλώντας τα δικαστήρια να τον κάνουν πραγματικά να τηρήσει τις εντολές τους. Ο Τραμπ έχει δείξει ξεκάθαρα ότι αισθάνεται πιο αδέσμευτος στη δεύτερη θητεία του και οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου έχουν δείξει μικρή διάθεση να σταθούν εμπόδιο στο δρόμο του.





