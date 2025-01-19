Με παραίτηση από την κυβέρνηση Νετανιάχου απειλεί ο υπουργός Οικονομικών

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ απείλησε σήμερα να παραιτηθεί από την κυβέρνηση συνασπισμού, αν το Ισραήλ σταματήσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Ο Σμότριχ ηγείται του εθνικιστικού Θρησκευτικού Σιονιστικού κόμματος που στηρίζει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, αλλά κι άλλα μέλη του εθνικιστικού-θρησκευτικού κόμματος παραιτήθηκαν διαμαρτυρόμενα για την αποδοχή από την κυβέρνηση της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ από σήμερα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

