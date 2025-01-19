Με παραίτηση από την κυβέρνηση Νετανιάχου απειλεί ο υπουργός Οικονομικών

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ απείλησε σήμερα να παραιτηθεί από την κυβέρνηση συνασπισμού, αν το Ισραήλ σταματήσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα.
Ο Σμότριχ ηγείται του εθνικιστικού Θρησκευτικού Σιονιστικού κόμματος που στηρίζει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Νωρίτερα, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, αλλά κι άλλα μέλη του εθνικιστικού-θρησκευτικού κόμματος παραιτήθηκαν διαμαρτυρόμενα για την αποδοχή από την κυβέρνηση της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ από σήμερα το πρωί.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.