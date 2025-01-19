Καπιτώλιο, μεγιστάνες τεχνολογίας, Village People στη δεύτερη ορκωμοσία Τραμπ

Οκτώ χρόνια μετά την πρώτη ορκωμοσία του, ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αύριο, Δευτέρα, στην Ουάσινγκτον, στη διάρκεια τετραήμερων εκδηλώσεων που αναμένεται να διεξαχθούν εν μέσω πολικού ψύχους.

Ακολουθούν πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν και τους μεγάλους απόντες, καθώς και για τις πρώτες ώρες του Ρεπουμπλικανού προέδρου στην εξουσία, του γηραιότερου στην αμερικανική Ιστορία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί αύριο, Δευτέρα, το μεσημέρι μπροστά στο Καπιτώλιο, το ναό της αμερικανικής δημοκρατίας που είχε καταληφθεί από ένα πλήθος υποστηρικτών του που ήθελαν να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Στη συνέχεια ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος θα εκφωνήσει την ομιλία του.

Ο απερχόμενος πρόεδρος και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, που απέτυχε ως υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, θα παραδώσουν στη συνέχεια την εξουσία.

Θα ακολουθήσει η παραδοσιακή παρέλαση στην τεράστια πλατεία Mall, με περίπου 7.500 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων ομάδες στρατιωτικών, πανεπιστημιακών, ακόμη και ιππέων, πριν από την άφιξη του νέου προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Η ιστορική αυτή ημέρα θα ολοκληρωθεί το βράδυ με τη συνήθη σειρά χοροεσπερίδων. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πάρει τον λόγο τρεις φορές.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις επρόκειτο να ξεκινήσουν χθες, Σάββατο, το βράδυ με δεξίωση και εκτόξευση πυροτεχνημάτων σε ένα από τα κλαμπ γκολφ του μεγιστάνα των ακινήτων στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια, που απέχει λιγότερο από μία ώρα από την Ουάσινγκτον.

Άλλη σημαντική εκδήλωση είναι η συνάντηση που οργανώνεται σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου ο εκλεγμένος πρόεδρος αναμένεται επίσης να μιλήσει ενώπιων χιλιάδων υποστηρικτών του.

Μια τελετή στον εθνικό καθεδρικό ναό της Ουάσινγκτον θα κλείσει το κεφάλαιο της ορκωμοσίας μεθαύριο, Τρίτη.

Τα μέτρα ασφαλείας

Έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία που σημαδεύτηκε από τη βία και δύο απόπειρες δολοφονίας με στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ --η πρώτη εν μέσω προεκλογικής συγκέντρωσης--, η Ουάσινγκτον γνωρίζει πρωτοφανή ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας.

Περίπου 25.000 αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί, στην περίμετρο ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί φράκτες μήκους 48 χιλιομέτρων, ελεύθεροι σκοπευτές θα βρίσκονται στις στέγες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον ουρανό: Η Μυστική Υπηρεσία, η Secret Service που είναι αρμόδια για τη προστασία σημαντικών πολιτικών προσώπων, περιγράφει ένα «σχέδιο ασφαλείας πιο συμπαγές» σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, το οποίο αιτιολογείται λόγω ενός «πιο απειλητικού περιβάλλοντος».

Οι αρχές αναμένουν ωστόσο διαδηλώσεις, μικρότερες σε σχέση με τις συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις οποίες είχαν συμμετάσχει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην πρώτη ορκωμοσία του το 2017.

Η φετινή ορκωμοσία του αναμένεται να είναι παγωμένη, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα είναι η πιο χαμηλή των τελευταίων 40 ετών, σύμφωνα με τον μετεωρολογικό ιστότοπο AccuWeather. Από μερικά εκατοστά χιονιού που ενδέχεται να πέσουν σήμερα και μια αισθητή θερμοκρασία που προβλέπεται στους -12 βαθμούς Κελσίου αύριο, Δευτέρα, οι πολικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι προσκεκλημένοι

Ο κατάλογος των προσκεκλημένων περιλαμβάνει πολυδισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας. Εκτός από τον απαραίτητο Ίλον Μασκ, τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου που, εκτός από πολύτιμος οικονομικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, έγινε και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του, αναμένονται επίσης οι επικεφαλής της Amazon Τζεφ Μπέζος, της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ και της Apple Τιμ Κουκ.

Από τις τάξεις των πολιτικών, δύο αξιοσημείωτες απουσίες από την τελετή ορκωμοσίας: εκείνη της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμπα και της Δημοκρατικής πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο είχε διαδεχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του θητεία το 2017, θα είναι παρών, όπως και οι άλλοι δύο πρώην πρόεδροι και οι σύζυγοί τους, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον και ο Τζορτζ και η Λόρα Μπους, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο.

Έχοντας λάβει πρόσκληση, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν θα κάνουν άραγε το ταξίδι; Ακροδεξιοί πολιτικοί ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την παρουσία τους: από τη Γαλλία η Μαριόν Μαρεσάλ και ο Ερίκ Ζεμούρ, από τη Βρετανία ο Νάιτζελ Φάρατζ, ή ακόμη ο Τίνο Χρουπάλα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Διπλή δόση για τους Village People, στη συνάντηση της Κυριακής και σε έναν από τους χορούς της Δευτέρας: το τραγούδι ντίσκο "Y.M.C.A." (1978) έχει γίνει το απαραίτητο μουσικό υπόβαθρο των συγκεντρώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, που συνηθίζει να κάνει κάποια χορευτικά βήματα όταν το ακούει.

Μετά τις σταρ του Χόλιγουντ Λέιντι Γκάγκα και Τζένιφερ Λόπεζ το 2021, φέτος η τραγουδίστρια κάντρι Κάρι Άντεργουντ και ο τενόρος Κρίστοφερ Μάτσιο θα συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας. Η πρώτη αναμένεται να ερμηνεύσει το πατριωτικό τραγούδι "America The Beautiful", ο δεύτερος τον αμερικανικό εθνικό ύμνο.

Η πολιτική του Τραμπ

Μεταναστευτικό, δασμοί στο Μεξικό και στον Καναδά ή στην αντίπαλη Κίνα, απορρύθμιση σε ενεργειακά και κλιματικά θέματα... ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί στην προεκλογική εκστρατεία του αποφάσεις σοκ από την πρώτη ημέρα του στην εξουσία.

Ανάμεσά τους, «το μεγαλύτερο πρόγραμμα απελάσεων στην αμερικανική Ιστορία», ή ακόμη «να θέσει τέλος στο διεμφυλικό ντελίριο».

Θα τηρήσει τον λόγο του με έναν καταιγισμό διαταγμάτων από τη Δευτέρα;

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

