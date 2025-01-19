Μετά τον πόλεμο... τι; Η μάχη για τη ζωή αποτελεί τον ύψιστο αγώνα που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος. Μετά τον πόλεμο, όμως, όσοι έμειναν ζωντανοί καλούνται να διαβιώσουν. Κουβαλούν στις ψυχές τους όλους εκείνους του αγαπημένους που χάθηκαν για πάντα. Παιδιά, συζύγους, γονείς, φίλους... Μία επόμενη μέρα που μπορεί να μοιάζει με αδιέξοδο, τόσο ψυχικά, όσο και πρακτικά.

Η εκεχειρία στη Γάζα ενεργοποιήθηκε και οι κάτοικοι επιστρέφουν κατά χιλιάδες στα σπίτια τους. Ποια σπίτια όμως; Κάτι ερείπια έχουν απομείνει, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις δεν αρκέστηκαν ποτέ σε στοχευμένες επιχειρήσεις. Σάρωναν τα πάντα στο πέρασμά τους, με εξοντωτικούς βομβαρδισμούς και με δυνάμεις στο έδαφος που ισοπέδωναν ό,τι είχε απομείνει όρθιο.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα και αντικρύζουν την απόλυτη καταστροφή. Ερείπια παντού. Στο μέσα τους για τις οικογένειές τους που ξεκληρίστηκαν και στο έξω τους για τις περιουσίες που χάθηκαν.

Όμως η εικόνα που αντικρίζουν στις περιοχές που επιστρέφουν, ξεπερνά κάθε σενάριο. Δεν υπάρχει τίποτα. Πού θα μείνουν; Πώς θα προφυλαχθούν από τη βροχή, το κρύο, τον άνεμο; Πού θα κοιμηθούν; Πώς θα τραφούν; Πως θα συνεχιστεί και πότε η ζωή σε αυτόν τον τόπο;

Η έννοια της ανθρωπιστικής κρίσης έχει ξεπεραστεί προ πολλού. Οι κάτοικοι της Γάζας, οι άμαχοι, πλήρωσαν το ακριβότερο τίμημα για τη σφαγή που προκάλεσε η Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το Ισραήλ επιχείρησε να σβήσει από τον χάρτη τη Γάζα και παρά την κατάπαυση πυρός, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, όπως δήλωσε με κάθε σαφήνεια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι κάτοικοι της Γάζας επιστρέφουν στα σπίτια τους κατά χιλιάδες και ένα νέο δράμα αρχίζει να εκτυλίσσεται...

Δείτε βίντεο από τα καραβάνια που γυρνούν στο... τίποτα που άφησε πίσω του ο ισραηλινός στρατός:

