Αυτοί είναι οι 33 όμηροι που θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατονόμασε τους 33 ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή το πρωί.
Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό Israel στο X, τον οποίο διαχειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση δημοσίευσε ένα γραφικό με τα ονόματα και τις φωτογραφίες των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν. Δεν είναι σαφές πόσοι από τους κατονομαζόμενους είναι ζωντανοί.
Από τους 33, οι 31 ελήφθησαν από το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι άλλοι δύο όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν κρατούνται από το 2014 και το 2015, αντίστοιχα.
Μεταξύ αυτών που πρόκειται να απελευθερωθούν συμπεριλαμβάνονται οι δύο νεότεροι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς – ο Kfir και ο Ariel Bibas που, αν ζούσαν, θα ήταν δύο και πέντε ετών, αντίστοιχα.
Μεταξύ αυτών που κατονομάζονται είναι επίσης δύο Ισραηλινοί Αμερικανοί που εικάζεται ότι είναι ζωντανοί: ο Sagui Dekel-Chen και ο Keith Siegel. Ένας τρίτος Ισραηλινοαμερικανός που θεωρείται ότι είναι ζωντανός, ο Edan Alexander, είναι Ισραηλινός στρατιώτης και δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο. Τέσσερις άλλοι Ισραηλινοαμερικανοί που έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί – ο Itay Chen, ο Omer Neutra, ο Gadi Haggai και ο Judih Weinstein Haggai – δεν περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα.
Τα άτομα που πρόκειται να αποφυλακιστούν είναι:
1. Liri Albag
2. Itzhik Elgarat
3. Karina Ariev
4. Ohad Ben-Ami
5. Ariel Bibas
6. Yarden Bibas
7. Kfir Bibas
8. Shiri Silberman Bibas
9. Agam Berger
10. Romi Gonen
11. Danielle Gilboa
12. Emily Damari
13. Sagui Dekel-Chen
14. Yair Horn
15. Omer Wenkert
16. Alexander (Sasha) Troufanov
17. Arbel Yehud
18. Ohad Yahalomi
19. Eliya Cohen
20. Or Levy
21. Naama Levy
22. Oded Lifshitz
23. Gadi Moshe Moses
24. Avera Mengistu (held since 2014)
25. Shlomo Mansur
26. Keith Siegel
27. Tsahi Idan
28. Ofer Calderon
29. Tal Shoham
30. Doron Steinbrecher
31. Omer Shem-Tov
32. Hisham Al Sayed (held since 2015)
33. Eli Sharabi
