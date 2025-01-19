Αυτοί είναι οι 33 όμηροι που θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατονόμασε τους 33 ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή το πρωί.

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό Israel στο X, τον οποίο διαχειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση δημοσίευσε ένα γραφικό με τα ονόματα και τις φωτογραφίες των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν. Δεν είναι σαφές πόσοι από τους κατονομαζόμενους είναι ζωντανοί.

Από τους 33, οι 31 ελήφθησαν από το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι άλλοι δύο όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν κρατούνται από το 2014 και το 2015, αντίστοιχα.

Μεταξύ αυτών που πρόκειται να απελευθερωθούν συμπεριλαμβάνονται οι δύο νεότεροι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς – ο Kfir και ο Ariel Bibas που, αν ζούσαν, θα ήταν δύο και πέντε ετών, αντίστοιχα.

Μεταξύ αυτών που κατονομάζονται είναι επίσης δύο Ισραηλινοί Αμερικανοί που εικάζεται ότι είναι ζωντανοί: ο Sagui Dekel-Chen και ο Keith Siegel. Ένας τρίτος Ισραηλινοαμερικανός που θεωρείται ότι είναι ζωντανός, ο Edan Alexander, είναι Ισραηλινός στρατιώτης και δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο. Τέσσερις άλλοι Ισραηλινοαμερικανοί που έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί – ο Itay Chen, ο Omer Neutra, ο Gadi Haggai και ο Judih Weinstein Haggai – δεν περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα.

Τα άτομα που πρόκειται να αποφυλακιστούν είναι:

1. Liri Albag

2. Itzhik Elgarat

3. Karina Ariev

4. Ohad Ben-Ami

5. Ariel Bibas

6. Yarden Bibas

7. Kfir Bibas

8. Shiri Silberman Bibas

9. Agam Berger

10. Romi Gonen

11. Danielle Gilboa

12. Emily Damari

13. Sagui Dekel-Chen

14. Yair Horn

15. Omer Wenkert

16. Alexander (Sasha) Troufanov

17. Arbel Yehud

18. Ohad Yahalomi

19. Eliya Cohen

20. Or Levy

21. Naama Levy

22. Oded Lifshitz

23. Gadi Moshe Moses

24. Avera Mengistu (held since 2014)

25. Shlomo Mansur

26. Keith Siegel

27. Tsahi Idan

28. Ofer Calderon

29. Tal Shoham

30. Doron Steinbrecher

31. Omer Shem-Tov

32. Hisham Al Sayed (held since 2015)

33. Eli Sharabi

Πηγή: skai.gr

