Ισραήλ:Παραιτήθηκε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ, όπως και δύο άλλοι υπουργοί του εθνικιστικού, θρησκευτικού κόμματός του παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, τρεις υπουργοί — ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Amichai Eliyahu και ο Negev, Galilee και ο υπουργός Εθνικής Αντίστασης Yitzhak Wasserlauf — υποβάλλουν όλοι επιστολές παραίτησης στον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου και «από αυτή τη στιγμή και μετά το κόμμα Otzma Yehudit (Εβραϊκή Δύναμη) δεν είναι μέλος του συνασπισμού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα.

Γράφοντας στον Νετανιάχου, ο Μπεν Γκβιρ, καυχιέται για τα «σημαντικά επιτεύγματά του», αλλά παραπονιέται για αυτό που χαρακτηρίζει ως «συμφωνία παράδοσης στην τρομοκρατία» του πρωθυπουργού, η οποία ξεπερνά όλες τις ιδεολογικές κόκκινες γραμμές.

Η κατάπαυση του πυρός συνιστά «μια πλήρη νίκη της τρομοκρατίας», δηλώνει ο Μπεν Γκβίρ, προσθέτοντας ότι «δεν σκοπεύουμε να εργαστούμε για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση που ηγείσαι, αλλά για ιδεολογικά ζητήματα θα ψηφίσουμε σύμφωνα με την οπτική μας και τη συνείδησή μας».

«Δεν θα επιστρέψουμε στο κυβερνητικό τραπέζι χωρίς την πλήρη νίκη κατά της Χαμάς και την πλήρη υλοποίηση των στόχων του πολέμου», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

