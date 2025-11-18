Με Κριστιάνο Ρονάλντο η συνάντηση Τραμπ-Μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αρχηγός της σαουδαραβικής Αλ Νασρ, θα βρίσκεται σήμερα στον Λευκό Οίκο για την επίσκεψη του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπως επιβεβαίωσε ένας αξιωματούχος.

Δεν διευκρινίστηκε αν αποτελεί μέρος της επίσημης αντιπροσωπείας, όπως επισημαίνει το BBC.

Ο Ρονάλντο είναι ένας από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο και έχει γίνει το πρόσωπο της Saudi Pro League, της κορυφαίας ποδοσφαιρικής κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Πρόκειται για μια σπάνια επίσκεψη του Ρονάλντο στις ΗΠΑ, καθώς έχει εμπλακεί σε νομικές διαμάχες σχετικά με καταγγελίες ότι βίασε μια γυναίκα στο Λας Βέγκας το 2009.

Ο Ρονάλντο έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες και δεν του έχουν ποτέ απαγγελθεί κατηγορίες.

Αγωγή απορρίφθηκε το 2022 λόγω «παρατυπιών» από τον δικηγόρο της ενάγουσας.

Πριν ακόμη φτάσει ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ήδη την πρόθεση των ΗΠΑ να πουλήσουν μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία, ένα αίτημα που ο πρίγκιπας προωθεί εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, η διαδικασία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικά εμπόδια, καθώς προϋποθέτει μία μακρά φάση περίπλοκων διαπραγματεύσεων πριν μπορέσει να διασφαλιστεί οποιαδήποτε παράδοση.

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας πιέζει επίσης για μια αμυντική συμφωνία που θα επικυρωθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με το Κατάρ μέσω εκτελεστικού διατάγματος, μετά το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα τον Σεπτέμβριο.

Αλλά σε αντάλλαγμα, ο Τραμπ θέλει η Σαουδική Αραβία να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συνομιλίες εκτιμούν ότι οι Σαουδάραβες δεν θα συμφωνήσουν, εκτός αν το Ισραήλ δεσμευτεί σε μια αξιόπιστη πορεία προς λύση δύο κρατών.

Τελικά, το Ριάντ πιθανότατα θα λάβει μια συμφωνία παρόμοια με εκείνη της Ντόχα, και όχι μια πλήρη αμυντική συμφωνία σε αυτή τη φάση.



