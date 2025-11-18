Συνάντηση Τραμπ-Μπιν Σαλμάν - Τι θα ανακοινώσουν 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ανακοινώσουν μια σειρά σημαντικών συμφωνιών την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο πλαίσιο επίσκεψης στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να προωθήσει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 και μια σειρά σημαντικών επιχειρηματικών συμφωνιών με το Βασίλειο.

Αυτό θα είναι το πρώτο ταξίδι του μπιν Σαλμάν, ευρέως γνωστού ως MBS, στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Σαουδάραβα επικριτή Τζαμάλ Κασόγκι από Σαουδάραβες πράκτορες στην Κωνσταντινούπολη το 2018, η οποία προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.

Η θερμή υποδοχή που θα λάβει στην Ουάσιγκτον αποτελεί ένδειξη ότι οι σχέσεις έχουν ανακάμψει από την κρίση που προκάλεσε η δολοφονία του Κασόγκι.

Κατά τη διάρκεια μιας των διπλωματικών συναντήσεων που θα λάβουν χώρα στον Λευκό Οίκο, ο μπιν Σαλμάν θα έχει συνομιλίες με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, θα παρακαθίσει σε γεύμα στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου και θα παραστεί σε επίσημο δείπνο το βράδυ.

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία αναμένεται να ανακοινώσουν σειρά σημαντικών συμφωνιών, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία τους σε κρίσιμους τομείς, σύμφωνα με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Οι αναμενόμενες συμφωνίες επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI): Αναμένεται συμφωνία για επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης των ΗΠΑ.

Πυρηνική ενέργεια για εμπορική χρήση: Θα ανακοινωθεί συμφωνία για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για εμπορική χρήση.

Άμυνα και συνεργασία: Προβλέπεται συμφωνία για πωλήσεις στον τομέα της άμυνας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Υλοποίηση επενδυτικών δεσμεύσεων: Αναμένεται ανακοίνωση σχετικά με την εκπλήρωση της δέσμευσης της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω δεκάδων στοχευμένων επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Οι εν λόγω ανακοινώσεις σηματοδοτούν μια εμβάθυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας, εστιάζοντας στη μακροπρόθεσμη συνεργασία σε τεχνολογία αιχμής, ενέργεια και ασφάλεια.



