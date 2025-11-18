Ο Μασκ αναμένεται να παραστεί στο δείπνο Τραμπ με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, αναμένεται να παραστεί στο δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μετέδωσε τη Δευτέρα το Punchbowl News.

Σημειώνεται ότι ο Μασκ υπήρξε το «δεξί χέρι» του Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία και μάλιστα έλαβε θέση στην κυβέρνηση, από την οποία όμως αποχώρησε τον Ιούνιο έπειτα από δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.

Ο Τραμπ και ο Μασκ εθεάθησαν για πρώτη φορά ξανά μαζί δημοσίως τον Σεπτέμβριο, σε επιμνημόσυνη τελετή για τον δολοφονημένο ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος είχε πέσει νεκρός κατά τη διάρκεια πανεπιστημιακής εκδήλωσης.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να εγκρίνει την πώληση αμερικανικών μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία, μία ημέρα πριν υποδεχθεί τον πρίγκιπα διάδοχο.

«Λέω ότι θα το κάνουμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θα πουλήσουμε τα F-35».

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία αναμένεται να ανακοινώσουν σειρά σημαντικών συμφωνιών, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία τους σε κρίσιμους τομείς, σύμφωνα με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Οι αναμενόμενες συμφωνίες επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI): Αναμένεται συμφωνία για επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης των ΗΠΑ.

Πυρηνική ενέργεια για εμπορική χρήση: Θα ανακοινωθεί συμφωνία για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για εμπορική χρήση.

Άμυνα και συνεργασία: Προβλέπεται συμφωνία για πωλήσεις στον τομέα της άμυνας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Υλοποίηση επενδυτικών δεσμεύσεων: Αναμένεται ανακοίνωση σχετικά με την εκπλήρωση της δέσμευσης της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω δεκάδων στοχευμένων επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

