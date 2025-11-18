Ένα από τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία εμπόδισε τους βουλευτές να ψηφίσουν στο κοινοβούλιο την Τρίτη για την απομάκρυνση δύο υπουργών λόγω έρευνας για διαφθορά, απαιτώντας αντίθετα την απομάκρυνση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η αντιπαράθεση στο κοινοβούλιο αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης οργής του κοινού για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς σε καιρό πολέμου στην Ουκρανία που βγήκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα.

Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας ανέφερε ότι διερευνά μια υπόθεση διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων για συμβάσεις προμηθειών στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση του υπουργείου Ενέργειας. Πέντε ύποπτοι έχουν συλληφθεί και δύο αναζητούνται, μεταξύ των οποίων και ένας από τους πρώην συνεργάτες του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Το Κοινοβούλιο επρόκειτο να ψηφίσει την Τρίτη για την απομάκρυνση της υπουργού Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ και του προκατόχου της Γερμάν Γκαλούσενκο, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως υπουργός Δικαιοσύνης.

Petro Poroshenko* e il suo partito hanno bloccato la seduta parlamentare nella Verkhovna Rada, chiedendo le dimissioni dell'intero governo ucraino.

I membri del partito "Solidarietà Europea" hanno iniziato a scandire slogan, dopo il discorso del loro leader. Il presidente della… pic.twitter.com/OCfL1FKJOW — Ortigia-PR (@OrtigiaP) November 18, 2025

Οργή

Ωστόσο, η ψηφοφορία δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς το κόμμα της αντιπολίτευσης «Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη» μπλόκαρε την πρόσβαση στο βήμα του προέδρου της Βουλής, με τους βουλευτές να κρατούν χαρτόνια με συνθήματα όπως «Ποιο είναι το τίμημα του σκότους;».

Ο πρόεδρος της Βουλής Ρουσλάν Στεφάντσουκ διέκοψε τη συνεδρίαση. Ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι η νέα ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα την Τετάρτη.

Και οι δύο υπουργοί αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή σε σχέση με το σκάνδαλο. Η Χρίντσουκ προσφέρθηκε να παραιτηθεί και ο Γκαλούσενκο έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ο Ζελένσκι υποστηρίζει την απομάκρυνση και των δύο, σημειώνει το Reuters.

Το κόμμα «Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη», με ηγέτη τον πρώην πρόεδρο Πετρό Ποροσένκο, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει την απομάκρυνση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου, κάτι που προς το παρόν δεν έχει μεγάλη υποστήριξη στο κοινοβούλιο.

Τα μέλη του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» του Ζελένσκι κατηγόρησαν την αντιπολίτευση ότι επιδιώκει να κερδίσει δημοτικότητα και εμποδίζει το κοινοβούλιο να λάβει μέτρα.

«Ενώ μερικοί κλέφτες τρέχουν να κρυφτούν, άλλοι – οι λαϊκιστές πολιτικοί – κάνουν θέατρο», δήλωσε ο Ντανίλο Χετμαντσέφ, βουλευτής του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού».

Οι ισχυρισμοί της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) έχουν προκαλέσει ευρεία οργή, καθώς πλησιάζει ο τέταρτος χειμώνας του πολέμου με τη Ρωσία και οι περισσότεροι Ουκρανοί ζουν υπό συνθήκες καθημερινών διακοπών ρεύματος εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Ο φερόμενος ως επικεφαλής του σχεδίου διαφθοράς, ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, είναι συνιδιοκτήτης του τηλεοπτικού στούντιο όπου ο Ζελένσκι έκανε καριέρα ως σταρ κωμικών σειρών πριν κερδίσει τις εκλογές το 2019. Ο Ζελένσκι επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στον Μίντιτς και το στούντιο ανέφερε ότι ο Μίντιτς δεν έχει πλέον κανένα ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δραστηριότητές του.

Η Ουκρανία, η οποία έχει λάβει δεκάδες δισ. δολάρια σε βοήθεια από τους συμμάχους της μετά τη ρωσική εισβολή το 2022, βρίσκεται υπό διεθνή πίεση να αντιμετωπίσει τα μακροχρόνια προβλήματα διαφθοράς, καθώς η χώρα επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ζελένσκι προσπάθησε να περιορίσει ορισμένες εξουσίες του οργανισμού καταπολέμησης της διαφθοράς νωρίτερα φέτος, αλλά υποχώρησε μετά από έντονες αντιδράσεις από το κοινό και τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι οι αλλαγές του είχαν ως στόχο να κάνουν την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική. Οι αντίπαλοί του ισχυρίστηκαν ότι προσπαθούσε να προστατεύσει τους συνεργάτες του από τις έρευνες, κάτι που ο ίδιος είχε αρνηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.