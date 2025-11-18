Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε την Τρίτη δύο ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, ενώ δύο μεγάλα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας ανέστειλαν προσωρινά όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο όπου κατέπεσαν τα drones.

Όλες οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο και Βνούκοβο, το πρώτο και το δεύτερο μεγαλύτερο της Μόσχας σε κίνηση, σταμάτησαν προσωρινά, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και το Σερεμέτιεβο.

Πηγή: skai.gr

