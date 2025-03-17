Με εισπνοή αζώτου εκτέλεση θανατοποινίτη στη Λουιζιάνα μετά από 15 χρόνια

Με εισπνοή αζώτου θα εκτελεστεί αύριο Τρίτη στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ ο 46χρονος Τζέσι Χόφμαν, στην πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη εδώ και 15 χρόνια στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Η αμφιλεγόμενη μέθοδος, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί μόνο στη γειτονική Αλαμπάμα, επικρίνεται από ειδικούς του ΟΗΕ ως μορφή «βασανιστηρίου».

Ο Τζέσι Χόφμαν καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία της Μέρι Έλιοτ το 1996.

Αυτήν την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί άλλες τρεις εκτελέσεις θανατοποινιτών – μία την Τετάρτη στην Αριζόνα και δύο την Πέμπτη, σε Φλόριντα και Οκλαχόμα – όλες με ένεση θανατηφόρου διαλύματος.

Από την αρχή του έτους έχουν γίνει έξι εκτελέσεις σε όλη τη χώρα: τέσσερις με θανατηφόρο ένεση, μία στην Αλαμπάμα με εισπνοή αζώτου, ενώ στη Νότια Καρολίνα ένας θανατοποινίτης οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα – κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο ανέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα την προγραμματισμένη εκτέλεση του Τζέσι Χόφμαν με το σκεπτικό ότι η θανάτωση με εισπνοή αζώτου συνιστά «σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία» που απαγορεύεται από την 8η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος. Ο θανατοποινίτης ζήτησε να οδηγηθεί ενώπιον εκτελεστικού αποσπάσματος.

Ωστόσο, υπερσυντηρητικό εφετείο ακύρωσε την αναστολή εκτέλεσης της ποινής, υποστηρίζοντας ότι η εκτέλεση διά τυφεκισμού θα ήταν «πιο επώδυνη» σε σύγκριση με την εισπνοή αζώτου.

Οι δικηγόροι του Χόφμαν προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ζητώντας αναστολή της εκτέλεσης.

Η εκτέλεση του Κένεθ Σμιθ στην Αλαμπάμα, στις 25 Ιανουαρίου 2024, ήταν η πρώτη παγκοσμίως με τη μέθοδο της εισπνοής αζώτου και είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Έκτοτε έχουν γίνει άλλες τρεις στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Οι κυβερνήτες έξι άλλων πολιτειών (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) εφαρμόζουν μορατόριουμ στις εκτελέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

