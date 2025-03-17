Ολοκληρώθηκε το δείπνο εργασίας των αντιπροσωπειών για το Κυπριακό στη Γενεύη, υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, όπου όλες οι πλευρές είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Το δείπνο διήρκεσε μιάμισι ώρα.

Στις άτυπες συζητήσεις συμμετείχαν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών: ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για Ευρωπαϊκά Θέματα Στίβεν Ντόιτι, συν ακόμη ένα μέλος από την κάθε αντιπροσωπεία.

Στη συνέχεια, ο Κύπριος πρόεδρος θα ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου, το οποίο είχε συνεδριάσει και νωρίτερα σήμερα. Μαζί του έχουν μεταβεί στη Γενεύη σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που συμμετέχουν στο Εθνικό (εκτός από το ΕΛΑΜ), καθώς και ο τέως πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης.

Αύριο, Τρίτη 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Συνάντησης.

Η Τζούλια Μπερτετζόλο Επικεφαλής της Μονάδας Στήριξης για Επίλυση του Κυπριακού βρίσκεται στη Γενεύη, εκπροσωπώντας την ΕΕ. Μήνυμα στήριξης έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα την ώρα που ξεκινούσε το δείπνο, δηλώνοντας την πλήρη στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για τις συνομιλίες επίλυσης του Κυπριακού και τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ για την επανένωση της Κύπρου, μέσω μιας συνολικής διευθέτησης στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

