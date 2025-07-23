Πάνω από εκατό ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποίησαν σήμερα ότι στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί κολοσσιαίες καταστροφές από τον πόλεμο, εξαπλώνεται «μαζικός λιμός» - μόλις χθες το μεγαλύτερο νοσοκομείο στον θύλακα ανακοίνωσε ότι μέσα σε μόλις 72 ώρες πέθαναν από την ασιτία 21 παιδιά και πως «κάθε στιγμή, νέα κρούσματα» ακραίου υποσιτισμού «φθάνουν στα νοσοκομεία».

«Καθώς εξαπλώνεται στη Λωρίδα της Γάζας μαζικός λιμός, οι συνάδελφοί μας και οι άνθρωποι που βοηθάμε γινόμαστε ολοένα πιο αδύναμοι», τόνισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, παραρτημάτων των Γιατρών του Κόσμου, της Caritas, της Διεθνούς Αμνηστίας και της Oxfam International.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί την πείνα ως «πολεμικό όπλο» εξόντωσης του πληθυσμού και ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την αναγκαστική λιμοκτονία πράξη γενοκτονίας.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ αναφέρουν ότι το 85% του πληθυσμού της Γάζας βρίσκεται στο 5ο στάδιο υποσιτισμού «Φάση 5 του IPC» - την πιο καταστροφική φάση λιμού, όπου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού υποφέρει από οξύ υποσιτισμό, βιώνει την πείνα και τον θάνατο.

Οι ΜΚΟ απηύθυναν έκκληση να κηρυχτεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης και να επιτραπεί απρόσκοπτη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Ισραήλ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με αυξανόμενη διεθνή πίεση για την ολοένα πιο δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία. Στα τέλη Μαΐου έληξε τον απόλυτο αποκλεισμό που επέβαλε στη Γάζα από τις αρχές Μαρτίου, επιτρέποντας τη διέλευση της σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία όμως φτάνει με το σταγονόμετρο.

Οι ΜΚΟ καταγγέλλουν πως οι ισραηλινές δυνάμεις επιβάλλουν δρακόντειους περιορισμούς και προβάλλουν προσκόμματα, εμποδίζοντας τους εργαζόμενους σε αυτές να έχουν πρόσβαση στις αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Τόνοι τροφίμων, πόσιμου νερού, ιατρικών προμηθειών, υλικών στέγασης και καυσίμων μένουν αναξιοποίητοι, καθώς οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εμποδίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς και να κάνουν διανομές», τονίζεται στο κείμενο.

Αρκεί «να κοιτάξουμε τη φρίκη που εκτυλίσσεται στη Γάζα», το «επίπεδο θανάτου και καταστροφής που όμοιό του δεν υπάρχει στη σύγχρονη ιστορία», τον «υποσιτισμό που εκρήγνυται», τον «λιμό που χτυπάει την πόρτα των πάντων», τόνισε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η διεθνής κοινότητα σε... συνομιλίες

Με αυτό το φόντο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Γουίτκοφ θα μεταβεί εντός της εβδομάδας σε ευρωπαϊκό προορισμό, που δεν αποκαλύφθηκε, για συνομιλίες που θα αφορούν κυρίως τη Γάζα. Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους ανέφερε πως σκοπός του ταξιδιού είναι να «καταλήξουμε σε νέα κατάπαυση του πυρός» καθώς και να δημιουργηθεί «ανθρωπιστικός διάδρομος για τη διανομή βοήθειας».

Παράλληλα, σήμερα, λόγω της «ανησυχίας» για την κατάσταση στον ρημαγμένο παλαιστινιακό θύλακα, το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει ανοικτή συζήτηση με θέμα «η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος».

Στις 21 Ιουλίου, κοινή δήλωση 28 κρατών, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτήρισε το μοντέλο διανομής βοήθειας του Ισραήλ ως «επικίνδυνο» και καταδίκασε την «σταγόνα-σταγόνα ροή βοήθειας και τις απάνθρωπες δολοφονίες αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, που προσπαθούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες».

Σήμερα, ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας για τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τον Ειρηνικό στα Τμήματα Πολιτικών και Ειρηνευτικών Υποθέσεων και Επιχειρήσεων (DPPA-DPO), Μοχάμεντ Χάλεντ Κιάριι και κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναμένεται να επαναλάβουν τις εκκλήσεις τους για άμεση κατάπαυση του πυρός και για άνευ όρων απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες.

Στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν έχει καταγραφτεί πρόοδος.

Το Ισραήλ λέει πως θέλει να αφεθούν ελεύθεροι οι εναπομείναντες όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, να εκδιωχτεί η Χαμάς από τον θύλακο και να πάρει αυτό τον πλήρη «έλεγχό» του. Η Χαμάς από την άλλη απαιτεί αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας, να επιτραπεί η είσοδος και η διανομή μεγάλων ποσοτήτων βοήθειας και να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.