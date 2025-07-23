Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφερε χθες Τρίτη ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ ταξιδεύει προς την Ευρώπη για συνομιλίες για την ακόμη υπό διαπραγμάτευση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την οριστικοποίηση της δημιουργίας «διαδρόμου» διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενης για τους αμάχους στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία.

Ο ειδικός απεσταλμένος θα μεταβεί εντός της εβδομάδας σε ευρωπαϊκό προορισμό, που δεν αποκαλύφθηκε, για συνομιλίες που θα αφορούν κυρίως τη Γάζα, είπαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενδέχεται κατόπιν να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα χθες, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους άφησε να εννοηθεί ότι ο κ. Γουίτκοφ βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή.

Ο απεσταλμένος κάνει το ταξίδι αυτό εμφορούμενος από την «σθεναρή ελπίδα πως θα καταλήξουμε σε νέα κατάπαυση του πυρός καθώς και σε ανθρωπιστικό διάδρομο για τη διανομή βοήθειας», διευθετήσεις στις οποίες «τα δυο μέρη έχουν στην πραγματικότητα συμφωνήσει», όπως υποστήριξε η εκπρόσωπος Μπρους μιλώντας στον Τύπο.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε για το ταξίδι στην «περιοχή της Γάζας» ούτε για τον «διάδρομο».

Η κ. Μπρους διευκρίνισε πως ενημερώθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πριν από το τακτικό μπρίφινγκ των διαπιστευμένων συντακτών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Έπειτα από 21 και πλέον μήνες πολέμου, ο ΟΗΕ και ΜΚΟ προειδοποιούν πως εξαπλώνεται λιμός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου αυτή την εβδομάδα ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως διευρύνει τις επιχειρήσεις του.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ, που δεν επιτρέπει να διέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια παρά με το σταγονόμετρο, κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς πως προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη δεινή κατάσταση του πληθυσμού και ότι «κλέβει» τη βοήθεια.

